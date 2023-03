Huawei Mate X3: svelate le sue caratteristiche

Il prossimo foldable di casa Huawei, il Mate X3, presenterà uno schermo interno da 7,8 pollici con risoluzione 2K e refresh rate di 120 Hz. Inoltre, il dispositivo sarà certificato IPX8 contro gli schizzi d’acqua.

Come molti di voi sapranno, l’OEM cinese svelerà la prossima ammiraglia foldable il 23 marzo in un evento dedicato in Cina; all’interno dello stesso conosceremo anche la gamma di punta P60. Adesso, grazie all’insider Digital Chat Station, scopriamo che lo smartphone presenterà uno schermo 2K da 120 hz e sarà protetto dal vetro Kunlun.

Huawei Mate X3: cosa sappiamo?

La compagnia cinese utilizzerà il vetro UTG (ultra this Glass) per lo schermo e questo si dice che offrirà una migliore resistenza ai graffi rispetto ai vecchi display di plastica usati nei prodotti competitor. Sarà anche realizzato dalla società cinese BOE.

Sul fronte fotografico troveremo un sensore principale IMX766 da 50 megapixel, un’ultrawide IMX688 e un teleobiettivo a periscopio IMX351 con zoom a lungo raggio. Si dice che questo sarà un vero e proprio cameraphone di alto profilo e che sotto la scocca disporrà del software HarmonyOS 3.1. Sotto la scocca troverà posto un processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, privo del modulo 5G, ovviamente. La batteria sarà da 4800 mAh con ricarica rapida da 66W.

Si sarà la tecnologia di comunicazione satellitare proprietaria chiamata “Lingxi Communication” che servirà agli utenti per rimanere connessi anche nelle zone più remote, quando la rete dati non sarà disponibile. Si dice poi che ci sarà una cerniera di nuova generazione e che troveremo anche la ricarica wireless. Non vediamo l’ora di conoscerlo; restate connessi con noi. Vi daremo tutte le informazioni disponibili del caso non appena verrà annunciato il 23 marzo.

Se desiderate fare un buon affare, vi consigliamo il top di gamma del marchio asiatico: il Mate 50 Pro costa 1063,33€ su Amazon.

