Huawei Mate X3: svelata la data di debutto (RUMOR)

Secondo quanto si apprende in rete, si dice che il futuro Huawei Mate X3 dovrebbe venir lanciato entro la fine dell’anno. Precisamente, il terminale potrebbe venir annunciato a dicembre. A dirlo è un noto insider cinese.

Torniamo indietro nel tempo di qualche mese: ad aprile infatti, Huawei ha svelato al mondo il Mate XS2 e in Italia è arrivato soltanto il mese dopo. Adesso scopriamo che sta lavorando ad un altro pieghevole, il Mate X3. Il primo si apre “al contrario”, con un’apertura a libro posta in maniera non convenziale. Il futuro device invece, potrebbe avere un design canonico in stile Galaxy Z Fold4/Mix Fold2.

Secondo l’insider, il colosso cinese annuncerà due device a dicembre. Il primo dovrebbe essere un telefono pieghevole, il secondo invece, un paio di auricolari True Wireless Stereo. Forse, le FreeBuds 5.

Huawei Mate X3: cosa sappiamo ad oggi?

Il leakster ha anche detto che il Mate X3 avrà un prezzo più basso del previsto e sarà più sottile e leggero dei modelli precedenti. Dovrebbe offrire una robustezza unica e una resistenza davvero incredibile. Potrebbe avere una nuova cerniera e la piega potrebbe essere meno visibile. Ovviamente non avrà il supporto alle reti di quinta generazione; sarà un terminale compatibile con il 4G LTE. Avrà un’apertura a libro come la concorrenza.

Ricordiamo adesso invece, le specifiche del Mate XS2. Questo terminale ha uno schermo pieghevole verso l’esterno. Quello interno è un OLED da 7,8 pollici con risoluzione di 2200 x 2480 pixel e supporta la frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Si basa su HarmonyOS 2.0 e ha sotto la scocca il processore Qualcomm Snapdragon 888 4G, coadiuvato da memorie RAM da 8 o 12 GB e da memorie da 256 o 512 GB.

La selfiecam è da 10,7 Mpx e posteriormente invece ci sono tre sensori: il primo è uno snapper principale da 50 Megapixel, il secondo invece è un obiettivo ultrawide da 13 Mpx con campo visivo di 120° e il terzo è un tele da 8 Mega. Non manca una capiente batteria da 4.600 mAh con fast charge cablata da 66W al seguito.

