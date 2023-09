Huawei Mate 60 Pro UFFICIALE (in Cina): ecco il nuovo flagship cinese

Il nuovo Huawei Mate 60 Pro è finalmente stato lanciato ufficialmente in Cina. Il device arriva con un prezzo stellare di 6999 Yuan che al cambio corrispondono a circa 960 dollari.

Andiamo con ordine: dopo tantissime indiscrezioni e moltissimi rumors, il colosso asiatico ha finalmente tolto i veli al Huawei Mate 60 Pro. Il device, racchiude tantissime funzionalità di fascia alta in un corpo generoso e presenta una configurazione fotografica al top. È disponibile in verde, argento, viola e nero. Al momento si può acquistare solo in Cina ma probabilmente l’azienda lo commercializzerà anche qui in Europa.

Huawei Mate 60 Pro: le caratteristiche tecniche

Partiamo dal display: c’è un bellissimo OLED LTPO da 68,2 pollici con risoluzione FullHD+, refresh rate fino a 120 Hz e oscuramento PWM da 1440 Hz. Il tutto è protetto dal vetro Kunlun “indistruttibile” proprietario della compagnia cinese.

Posteriormente c’è un modulo fotografico di forma rotonda che ospita tre sensori; il principale è da 50 Mpx coadiuvato da un’ultrawide da 12 Mega e da un tele da 48 Mega con OIS. Supporta lo zoom ottico 3,5X e il digitale 100X. C’è l’apertura del diaframma variabile e il software XMAGE con tante modalità smart: Super Night, Super Macro, Macro PiP, Pro Mode, Slow Motion, Multi Camera e vi è perfino un sistema di messa a fuoco 4D.

Anteriormente c’è una selfiecam da 13 Mega che assicura scatti HDR e videocall in alta risoluzione. La batteria è da 5000 mAh che si ricarica via cavo a 88W, via wireless a 50W e c’è perfino la riverse charging da 20W. Il device è certificato IP68. Arriva con 12 GB di RAM e lo storage parte da 256 GB fino a 1 TB. Supporta l’espansione di memoria mediante NM. C’è la porta USB Type-C 3.1 Gen 1, il Wi-Fi 6 e l’NFC. Non manca il supporto al sistema satellitare di nuova generazione. Si sblocca con il volto mediante 3D e AI

Huawei Mate 60 Pro misura 163 mm x 79 mm x 8,1 mm e ha un peso di 225 grammi. Al momento in Cina e viene venduto solo attraverso lo store Vmall. È disponibile in verde, argento, viola e nero.

Intanto, se desiderate l’ammiraglia dello scorso anno di Huawei, sappiate che Mate 50 Pro costa 999,99€ su Amazon, spese di spedizione incluse.

