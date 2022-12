Huawei Mate 50 Pro: il miglior smartphone con cui fare selfie secondo DxOMark

Gli amanti dei selfie hanno ora un nuovo smartphone di riferimento; di fatto, il portale francese di DxOMark ha appena decretato il flagship Huawei Mate 50 Pro come “il miglior smartphone per realizzare autoscatti”.

Per chi non lo sapesse, DxOMark è un noto portale Web che rilascia analisi, dati, recensioni e benchmark della qualità delle immagini e dei video realizzati con le fotocamere dei telefoni. In origine la compagnia era conosciuta per i suoi precisissimi test sulle fotocamere professionali con obiettivi intercambiabili ma poi, usando una serie di metodi scientifici e di alto profilo per valutare le prestazioni, è passata ad analizzare anche i dispositivi mobili.

Ad ogni modo, il sito è un punto di riferimento e una guida affidabile e imparziale. Per DxOMark, il Mate 50 Pro del colosso cinese è il miglior device con cui realizzare selfie, grazie ad un punteggio di 145 punti.

Huawei Mate 50 Pro: punteggio da record su DxOMark

Come detto, DxOMark ha assegnato uno score di 145 punti alla fotocamera frontale dell’ammiraglia asiatica, lo stesso punteggio ottenuto dall’iPhone 14 Pro. Presenta una selfiecam da 13 Mpx con apertura f/2.4 inserita all’interno di una tacca di grandi dimensioni. La lunghezza focale della lente è di 18 mm ed è in grado di girare video in 4K a 60 fps o slow-motion in 1080p a 240 fps.

Fra le altre cose, DxOMark ha elogiato la fotocamera del telefono per l’esposizione corretta della luce, per la gamma dinamica, per il giusto skin Tone e non solo. La fotocamera quindi è stata apprezzata anche per le foto di gruppo, dove tutte le persone sono sempre risultate a fuoco. Il sensore piccolo ha fatto sì che si perdessero dei dettagli in casi di low-light e il video ha quindi presentato una serie di artefatti. Questi insomma, erano i contro.

Nonostante l’assenza della tecnologia Leica, le ottiche delle ammiraglie Huawei continuano ad essere molto apprezzate dagli esperti e dalla critica e occupano ancora i primi posti nelle classifiche del sito francese.

