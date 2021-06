Secondo quanto si apprende da un noto tipster online, sembra che la serie Huawei Mate 50 sia solo in ritardo; in poche parole, al contrario delle aspettative e delle dicerie che circolavano in rete, sembra che la nuova gamma di prodotti non sia stata cancellata.

Huawei Mate 50 è in ritardo, pare

La scorsa settimana è trapelata la notizia che la serie Mate 50 non sarebbe stata lanciata nel 2021. Pochi giorni dopo, uno dei più importanti informatori cinesi ha rivelato maggiori dettagli sulla situazione. Diamo un'occhiata a cosa ha detto.

Secondo 菊厂影业Fans su Weibo, la serie di flagship di metà anno di casa Huawei non è stata cancellata. Il tipster rassicura gli utenti che gli smartphone di fascia alta dell'azienda per il secondo semestre del 2021 sono semplicemente in ritardo e chiede al pubblico di stare lontano da voci false sulla cancellazione dei dispositivi.

Inoltre, aggiunge che anche se la serie di flagship 2021 non verrà lanciata nel corso dell'anno corrente; pare infatti che possa debuttare soltanto nel 2022. In altre parole, è troppo ottimista poiché la serie Mate è la più popolare line-up di device di fascia alta dell'azienda, anche più della serie P.

Confermando l'affermazione di questo leakster, un rapporto esclusivo del China Securities Journal ha anche rivelato che il design della serie Mate 50 è stato finalizzato: l'azienda deve ancora decidere quando avvierà la produzione di massa a causa della carenza di forniture.

Per ora, i fan chiedono ad alta voce la nuova gamma P50 che ancora non si è mostrata in rete. Secondo le ultime indiscrezioni emerse online, la gamma P50 offrirà un gameplay migliore e una registrazione video ottimizzata. Si dice che lo zoom sarà fluido senza alcuna balbuzie e non ci sarà nemmeno alcun scolorimento dell'immagine.

Ultimo ma non meno importante, poiché la serie P50 sarà la prima linea di device nativa con HarmonyOS pronto all'uso, questa avrà anche alcune funzionalità esclusive.

