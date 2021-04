Sei in cerca di un nuovo smartphone? Huawei Mate 20 è in offerta su Amazon a soli 308,90€. Il piccolo ribasso del 5% corrisponde a uno sconto effettivo di 14,83€ che rende l’acquisto più conveniente. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Huawei Mate 20: le specifiche di questo smartphone

La colorazione Blu notte rende Huawei Mate 20 uno smartphone difficile da non notare. Grazie al suo design semplice e lineare si presenta elegante e degno di nota. Appartenente alla fascia media, questo dispositivo è un ex top di gamma con specifiche interessanti.

Il display IPS LCD da 6,53 pollici rende l’esperienza visiva immersiva e di alta qualità grazie alla risoluzione 1080×2244 pixel. I bordi ultra sottili amplificano la visione dei contenuti.

Il processore montato è un Huawei HiSilicon Kirin 980 che viene abbinato a 4 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione per rendere le funzioni scattanti e dinamiche. La memoria, inoltre, può essere espansa fino a 512 GB per mezzo di una MicroSD.

Degno di nota è il comparto fotografico che vanta una tripla fotocamera posteriore con lente principale da 16 Megapixel. Le altre due lenti hanno una risoluzione di 12 e 8 megapixel. Ammontano a 24, invece, i megapixel della fotocamera anteriore per scattare selfie.

La batteria è da 4000mAh che assicura un’autonomia di ben 1980 minuti in conversazione. La ricarica avviene in modalità rapida.

Tra le altre features ricordiamo il lettore d’impronte digitali e il supporto all’NFC.

Lo smartphone è marchio TIM.

Puoi acquistare Huawei Mate 20 nella sua colorazione Blu Notte su Amazon a soli 308,90€. Acquistalo oggi e ricevilo entro 48 ore se sei abbonato Prime. Le spedizioni, in caso contrario, sono gratuite anche sul primo ordine. Lo smartphone, Infine, può essere acquistato a rate attraverso il programma CreditLine di Confidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone