Secondo quanto si apprende dagli ultimi leaks trapelati in rete, sembra che Huawei voglia lanciare la nuova iterazione delle sue fortunate cuffie TWS, le FreeBuds 4, nel mese di maggio. Secondo l’ultimo rumor, si vocifera che le commercializzerà in quattro differenti varianti di colore.

Huawei FreeBuds 4: cosa sappiamo?

All’inizio della giornata di ieri, giovedì 18 marzo 2021, un noto informatore su Weibo, il popolare sito di microblogging cinese, ha condiviso la notizia che Huawei potrebbe avere in programma di lanciare i suoi nuovi auricolari FreeBuds 4 in quattro diverse varianti di colore nel mese di maggio.

Secondo un post pubblicato sui social media di @ 勇气 数码 君, il gigante tecnologico cinese sembra che voglia presentare la sua ultima iterazione degli auricolari FreeBuds premium. Gli auricolari wireless saranno disponibili in quattro diversi colori anche se, ad oggi, non è noto in quali tinte possano arrivare. Conoscendo Huawei ci aspettiamo queste colorazioni: bianco, nero, rosso e argento. Il nome in codice dei prossimi wearable è “Mermaid“. Cosa ci aspettiamo?

Design standard;

ANC;

Prezzo premium… ma non troppo;

Kirin A1 o superiore.

Queste sono tutte le informazioni che abbiamo finora, quindi restate sintonizzati per ulteriori dettagli, poiché forniremo aggiornamenti non appena saranno disponibili.

Freebuds 4: stesso design del modello precedente?

L’iterazione precedente, le FreeBuds 3, avevano un design semi-in-ear e presentavano la funzione di cancellazione attiva del rumore (ANC). È probabile che questo design venga portato avanti con il nuovo prodotto. Ricordiamo che queste sono arrivate con il chipset Kirin A1 di HiSilicon insieme al supporto per il Bluetooth 5.1. Da notare che questo è stato il primo gadget al mondo a godere di tale standard nel 2019.

Nelle notizie correlate, sappiamo che di recente l’azienda le FreeBuds 4i, piccole, compatte, economiche e che stanno riscuotendo un gran successo. A breve arriverà la nostra recensione; non perdetevela!

