Huawei ha appena lanciato i temi personalizzati per gli smartphone facenti parte della serie P50. Pochi giorni fa, il colosso cinese ha lanciato ufficialmente i telefoni di punta del 2021 come primi device della compagnia aventi il sistema operativo HarmonyOS anziché Android; tuttavia, è stato riportato che supportano le app del Play Store.

Huawei P50: temi per tutti? Più o meno!

Ora, pochi giorni dopo aver annunciato ufficialmente i nuovi smartphone, Huawei ha lanciato ufficialmente temi personalizzati per i telefoni della serie P50 che, secondo la società, sembrano essere ispirati a gemme e fragranze.

Il marchio ha lanciato quattro temi: Amber Crystal, Moonlight Silver, Moonlight Blue e Rose Powder. Tutti questi nuovi temi possono essere scaricati sugli smartphone della gamma P50 utilizzando l'app Huawei Theme.

Sebbene i temi siano disponibili gratuitamente per i modelli in questione, l'azienda li ha lanciati anche per altri modelli come download a pagamento. Sono compatibili con le serie Mate40, Mate30, P40, Nova8. È interessante notare che i telefoni eseguiranno HarmonyOS 2.0 sotto la scocca.

Il P50 è dotato di un display OLED FHD+ da 6,5 ​​pollici con una frequenza di aggiornamento di 90Hz, mentre l'iterazione Pro è dotata di uno schermo OLED FHD+ da 6,6 pollici che offre una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Entrambi sono alimentati dal SoC Qualcomm Snapdragon 888 con un modem 4G. C'è anche un modello alimentato dal SoC Kirin 9000, anch'esso limitato alla connettività 4G.

Il modello standard ha una fotocamera principale da 50 MP f/1.8 RGB, una lente ultra-wide da 13 MP f/2.2 e da un tele da 12 MP f/3.4 con OIS. Sul lato anteriore, c'è una camera da 13 MP f/2.4 che si trova all'interno del foro nel display.

D'altra parte, il modello Pro ha un sensore RGB da 50 MP f/1.8 con OIS e uno in bianco e nero da 40 MP f/1.6, accoppiato con una camera ultragrandangolare da 13 MP f/2.2 e un tele da 64 MP f/3.5 con OIS. C'è anche una fotocamera frontale da 13 MP f/2.4 con supporto per l'autofocus e l'anti-shake AIS.

Infine, la variante standard è alimentata da una batteria da 4.100 mAh mentre Huawei P50 Pro dispone di una batteria da 4.360 mAh. Entrambi sono dotati di supporto per la tecnologia di ricarica rapida da 66 W, ma solo il modello Pro ha il supporto per la wireless charging.

