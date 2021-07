Xiaomi è il maggior beneficiario dell'uscita di Huawei dal segmento dei telefoni di fascia media in Europa. Di fatto, il colosso di Ren Zhengfei ha avuto un 2020 turbolento, sia per quanto concerne il mercato europeo che quello statunitense.

Xiaomi recupera terreno in Europa

Il rigoroso regime sanzionatorio avviato dagli Stati Uniti ha portato ad avere restrizioni simili in tutta Europa per Huawei, in particolare nel segmento dei prodotti 5G, dove la società aveva stabilito un vantaggio – apparentemente – inattaccabile rispetto ai competitor.

Queste mosse hanno influenzato in modo significativo le prospettive dell'azienda, ma secondo quanto si apprende da una recente ricerca di Counterpoint Research, si è dimostrato che i consumatori in Europa potrebbero essere stati danneggiati dall'uscita dell'azienda, come si vede dai prezzi medi degli smartphone 5G di fascia media rilasciati da noi.

Il mercato europeo non aveva smartphone 5G di fascia media fino al primo trimestre del 2020. Tuttavia, lo scenario è gradualmente cambiato da quando, nel terzo trimestre dello scorso anno, i dispositivi midrange 5G non hanno rappresentato circa il 20% del segmento.

La fascia di prezzo considerata dai ricercatori di Counterpoint Research era compresa tra i 250 e i 500 dollari. Huawei ha goduto di un grande grado di preminenza nel segmento midrange in Europa prima del declino dello scorso anno, con la sua quota di mercato praticamente estinta entro il primo trimestre del 2021.

Di tutti i fornitori elencati, Xiaomi ha visto la maggiore crescita su base annua nel segmento di fascia media, ovviamente a causa della sua offerta ricca, al portafoglio di prodotti vario e pieno di proposte e al suo marketing aggressivo.

La perdita di Huawei si è tradotta anche in una crescita per altri marchi cinesi come OPPO, che si è mosso rapidamente per colmare il divario derivante dall'uscita del colosso cinese. Questi brand hanno registrato enormi miglioramenti nelle loro operazioni europee.

Xiaomi, OPPO, Vivo e altre società ai margini del mercato 5G in Europa stanno tutti perseguendo solide strategie per entrare a gamba tesa nel segmento di fascia media e premium del mercato 5G sul suolo europeo con alcune offerte di punta davvero interessanti (Mi 11, Mi 11 Ultra, Find X3 Pro, X60 Pro e via dicendo)

Tuttavia, Apple e Samsung rimangono i leader indiscussi nei segmenti 5G.

