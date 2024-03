Huawei FreeClip, uno sconto da attaccarsi all'orecchio

Le offerte Amazon di queste ore sono molte, ma qualcuna ha un valore aggiunto legato al fatto che si tratta di prodotti di valore che, per qualche giorno appena, possono essere fatti propri con uno sconto extra. Gli auricolari Huawei FreeClip rientrano appieno in questa categoria e chi sta cercando nuovi auricolari Bluetooth farebbe bene ad attaccarselo all’orecchio.

Huawei FreeClip, approfitta dello sconto

Perché questa, del resto, è la prima e maggiore peculiarità dei FreeClip: te li attacchi letteralmente all’orecchio. A differenza di tutti gli altri, infatti, mantengono la loro posizione grazie ad una forma “a clip” che avvolge il lobo. La risultante è sorprendente fin dal primo utilizzo: si possono indossare molto facilmente (anche per chi ha conformazioni del padiglione auricolari che tendono a rendere instabili gli auricolari infilati nel canale auricolare), risultano essere molto leggeri e di fatto non ci si accorgerà di averli addosso anche dopo varie ore di utilizzo.

L’audio è di qualità ed il tutto è pensato in ottica open-ear: non c’è cancellazione attiva del rumore, poiché si vuol mantenere una postura attiva nei confronti dell’ambiente circostante. Questo rende i Huawei FreeClip ideali sia nello sport (per prestare attenzione ad eventuali auto in arrivo durante la corsa, ad esempio), sia durante gli spostamenti, sia in ufficio. Auricolari progettati in modo originale, insomma, per dare una risposta nuova ad esigenze chiare che il mercato esprime.

Il prezzo di 199 Euro scende in queste ore a 179 Euro, regalando così 20 Euro di risparmio per dare il via ad un’esperienza completamente nuova con il mondo degli auricolari senza fili. Disponibili in vari colori, sono pienamente compatibili tanto con device Android quanto con iOS, nonché ovviamente con tutti gli smartphone Huawei.

Attaccateli all’orecchio, insomma. Ma quanto prima, perché poi lo sconto andrà a scadere.