Le cuffie bluetooth Huawei FreeBuds Lite sono in offerta su Amazon a 49,90€, lo sconto è del 24% e corrisponde ad un risparmio effettivo di circa 16 euro.

Si tratta di un modello true wireless nel formato in-ear, in confezione sono inclusi diversi gommini per adattare al meglio gli auricolari alle proprie orecchie. Il design allungato delle cuffie da il meglio di sé nell’elegante colorazione bianca, lungo lo stelo sono presenti 2 microfoni per effettuare telefonate e richiamare l’assistente vocale predefinito.

Una volta associato lo smartphone, le Huawei FreeBuds Lite sono pronte a riprodurre musica con un’ottima qualità sonora. Tramite i controlli touch è possibile rispondere alle telefonate, riprodurre o mettere in pausa la musica ed attivare l’assistente vocale tramite una pressione prolungata.

Il produttore dichiara una durata della batteria fino a 3 ore con una sola carica, inoltre le FreeBuds Lite sono resistenti all’acqua, mentre si fa attività fisica all’aperto non è necessario rimuoverle in caso di pioggia o sudorazione eccessiva.

Oggi le Huawei FreeBuds Lite sono in offerta su Amazon a 49,90€, uno sconto del 24% rispetto al prezzo di listino di 66 euro. La colorazione bianca è l’unica disponibile in sconto, il prodotto è compatibile con la spedizione espressa Prime con consegna in 1-2 giorni lavorativi.

Elettronica