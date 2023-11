Huawei FreeBuds 5i in offerta su Amazon: le MIGLIORI per rapporto qualità-prezzo

Le Huawei FreeBuds 5i sono cuffie Bluetooth wireless che offrono un’esperienza di ascolto avanzata e flessibilità di connessione. Attualmente in offerta a 75€ grazie a uno sconto sul prezzo di listino, queste cuffie sono compatibili con una varietà di dispositivi, inclusi Android, iOS e Windows.

Certificate Hi-Res Audio Wireless, le FreeBuds 5i offrono un audio ad alta risoluzione con una risposta in frequenza più ampia. Questa caratteristica assicura un suono nitido e dettagliato, adattabile a diverse preferenze grazie al supporto di molteplici equalizzazioni.

La cancellazione attiva del rumore, fino a 42 dB, è personalizzabile con tre modalità: Ultra, Generale e Comodo. Questa funzionalità consente di adattare la cancellazione del rumore all’ambiente circostante, distinguendo le voci umane dal rumore di fondo.

Con un’autonomia fino a 28 ore con la custodia di ricarica e la possibilità di ottenere 4 ore di riproduzione con soli 15 minuti di ricarica, le FreeBuds 5i sono ideali per chi desidera un’esperienza di ascolto prolungata senza interruzioni.

Il design ergonomico, più corto e leggero rispetto alla versione precedente, assicura un comfort ottimale. Certificate IP54, sono resistenti all’acqua e alla polvere, adatte per l’uso quotidiano in varie situazioni.

La versatilità è garantita dalla capacità di connettersi contemporaneamente a due dispositivi. Con comandi touch intuitivi, è possibile gestire le cuffie senza dover estrarre il telefono, offrendo un controllo pratico e veloce.

Le Huawei FreeBuds 5i, con la loro qualità audio superiore, la cancellazione del rumore personalizzabile e la flessibilità di connessione, rappresentano un’opzione attraente per gli appassionati di musica in movimento. Non farti sfuggire questa offerta e acquistale oggi stesso!

