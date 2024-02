HUAWEI FreeBuds 5i: auricolari wireless SUPER a PREZZO MINI

Stai valutando l’idea di acquistare degli auricolari wireless che siano di qualità ma non vuoi spendere un capitale? Allora oggi è il tuo giorno fortunato. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello HUAWEI FreeBuds 5i a soli 69,90 euro, invece che 99,99 euro.

Tieni presente che questa è un’offerta a tempo e quindi se non fai alla svelta rischi di perderla. In questo momento, anche se potresti non visualizzarlo, c’è uno sconto del 30% sul prezzo di listino. Per queste cuffiette Bluetooth è davvero un ottimo ribasso.

HUAWEI FreeBuds 5i a un prezzaccio su Amazon

Penso che sia ormai chiaro che il prezzo è davvero vantaggioso, per cui parliamo di ciò che possono offrire queste cuffiette senza fili. Innanzitutto hanno un design che offre un comfort senza pari, con cuscinetti morbidi che isolano bene dai rumori circostanti. Sono resistenti all’acqua e alla polvere con certificazione IP54 e offrono una batteria da ben 4 ore con una sola ricarica e 28 ore con la custodia.

Godono della connessione multipoint che ti permette di collegarli fino a 2 dispositivi contemporaneamente e di passare da uno all’altro con un tap. E la cancellazione attiva del rumore garantisce musica e chiamate perfette, senza distrazioni, in qualsiasi ambiente.

Assolutamente la scelta migliore che puoi fare oggi. Ma fai in fretta perché la promozione durerà pochissimo. Quindi vai ora su Amazon e acquista i tuoi HUAWEI FreeBuds 5i a soli 69,90 euro, invece che 99,99 euro. Se completi l’ordine adesso li riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.