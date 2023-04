HUAWEI FreeBuds 5: linee sinuose e leggerissime

“A goccia“, dicono. “Semi in-ear“, si specifica. Ma a queste categorie sfugge quella che sembra essere la vera anima dei nuovi FreeBuds 5, auricolari nei quali HUAWEI sembra aver riversato la volontà di mettere a punto qualcosa che andasse oltre il semplice esercizio di stile in termini di design. Affascinanti alla vista, sinuosi al tatto e leggerissimi, i nuovi FreeBuds 5 si disvelano fin dal primo momento, dal primo contatto.

Abbiamo avuto occasione di testare i nuovi FreeBuds nelle ore immediatamente antecedenti al lancio italiano odierno. Queste le nostre sensazioni.

HUAWEI FreeBuds 5

Nel loro profilo non c’è nulla di simmetrico, né alcunché di lineare. Sembrano, invece, scolpiti nella materia a partire da quella che è una sagoma naturale formata da quel canale che parte dal padiglione auricolare e scende lungo il lobo verso le guance. una forma sinuosa, insomma, che crea un equilibrio nuovo a metà tra il lineare pragmatismo Apple e la ricerca ergonomica Samsung: Huawei ha scelto di affidare alle curve la ricerca di una forma ideale, in grado di adagiarsi al corpo per accompagnarlo nei suoi movimenti e nelle sue pieghe.

Sexy e leggeri

Il risultato è un design fatto di morbida naturalezza con una sottile linea connettiva tra i due bulbi alle estremità: uno raccoglie la voce ed i suoni ambientali (questi ultimi con il fine di annullarne l’impatto attraverso una valida azione di Active Noice Cancellation) e l’altro riempie la cavità auricolare per bloccare il dispositivo e facilitarne l’indossabilità. Così facendo il suono viene trasmesso direttamente verso il timpano, sfruttando al meglio gli spazi per raccogliere un risultato acustico di qualità.

Altro aspetto che si distingue immediatamente è quello della leggerezza: appena 5,4 grammi per singolo auricolare è un peso quasi impossibile da percepire, che dopo pochi minuti si dimentica di avere indosso. A facilitare questa sensazione anche la qualità delle curvature che agganciano l’auricolare all’orecchio, rendendolo ideale anche durante movimenti del capo, corsa o videochiamate in mobilità. I gommini in dotazione aggiungono volume e attrito al nucleo di ascolto, migliorando ulteriormente l’indossabilità per quanti preferiscono sentire maggior “grip” per vivere l’auricolare con maggior tranquillità. Indossarle all’orecchio o inserirle nella loro custodia restituisce medesima sensazione: un appoggio saldo, come se fossero state depositate in un vano dal quale sono state inizialmente ricavate. Pieno per vuoto, in aderenza completa, a premiare la bontà di un progetto che in queste curve ha cercato il proprio baricentro fin dall’origine.

Grazie allo stelo a forma sinusoidale, quando si tocca un auricolare la pressione è distribuita uniformemente facilitando così ogni occasione di interazione.

La tonalità lucida dell’auricolare (Ceramic White, Silver Frost e Coral Orange) si distingue rispetto alla livrea opaca della custodia: decisamente piacevole la prima, donando riflessi preziosi che esaltano le curve e ombreggiature che ne accentuano la torsione.

Qualità audio

Il dispositivo contempla EQ dinamico ed una valida cancellazione del rumore (appena percettibile un ronzio soffice di fondo con ANC attivato e musica disattiva), connettività Bluetooth 5.2 e sensori quali accelerometro, Hall ed uno per input tattili (quale ad esempio l’attivazione/disattivazione della funzione ANC). Compatibili con qualsiasi device e sistema operativo, i nuovi FreeBuds 5 vengono distribuiti con una comoda custodia di forma ovale, nel quale l’aggancio magnetico si dimostra solido e consente la ricarica degli auricolari in caso di necessità. La batteria del dispositivo è infatti pari a 42mAh per parte, mentre la custodia di ricarica prevede una capacità di ricarica pari a 505 mAh. L’autonomia arriva dunque a 5 ore di ascolto con ANC disattivo, ma può essere estesa a 20 ore grazie all’uso della custodia.

I nuovi auricolari wireless HUAWEI FreeBuds 5 integrano un driver dinamico ultramagnetico dotato di tecnologia Bass Turbo che garantisce la riproduzione delle basse frequenze fino a 16 Hz. Grazie ai magneti a doppio circuito, la risposta in frequenza è superiore del 50% rispetto al modello di auricolari precedente. Inoltre, il triplo equalizzatore adattivo ottimizza la qualità del suono in tempo reale, da 100 Hz a 2000 Hz, per eliminare eventuali problemi acustici causati da forma del condotto uditivo, usura e livello di volume, e garantire così una resa cristallina del suono anche in chiamata, grazie alla tecnologia di cancellazione intelligente del rumore in chiamata.

Positive, infatti, le sensazioni anche in termini di ascolto (nonostante alcuni glitch con abbassamento dell’audio che di primo acchito potremmo imputare alla connettività, poiché casuali e temporanei). Quelli che nascono come auricolari “Hi-Res Audio Wireless“, infatti, sfoggiano un driver da 11 mm con supporto LDAC e audio spaziale Vivid. Un sistema di microfoni esterni ed elaborazione intelligente, inoltre, rende più precisa la cattura della voce e la cancellazione dei rumori di fondo durante le chiamate, rendendo così gli auricolari un supporto valido non soltanto nell’ascolto, ma anche nella trasmissione.

Prezzi e disponibilità in Italia

I nuovi HUAWEI FreeBuds 5 sono disponibili da oggi in Italia al prezzo ufficiale di 159,9 euro.

Per tutti coloro i quali sceglieranno immediatamente i nuovi FreeBuds c’è a disposizione un omaggio di benvenuto: un coupon “early bird” di cui approfittare su Huawei Store (usa il codice AFREEBUDS7 entro il 27 aprile per avere il 10% di sconto e una custodia protettiva omaggio).