Huawei FreeBuds 4 appare in alcune immagini dal vivo in queste ore; stando a quanto si evince, il nuovo modello disporrà di una inedita tinta satinata/lucida molto premium alla vista e al tatto.

Huawei FreeBuds 4: tutto quello che sappiamo

Il gigante della tecnologia cinese dovrebbe lanciare ufficialmente i nuovi auricolari TWS FreeBuds 4 in Cina il 19 maggio. Prima del lancio che è proprio dietro l'angolo, le immagini dal vivo delle nuove cuffie Bluetooth sono apparse online accanto al precedente modello.

Le immagini trapelate sono state condivise su Weibo e la fonte ha anche rilasciato diversi dettagli in merito; ha lasciato intendere che i nuovi auricolari sono più leggeri, più piccoli e che il design è più in linea con l'orecchio umano rispetto al gadget di terza generazione.

Inoltre, le cuffie dovrebbero avere una capacità di riduzione del rumore più potente pur mantenendo il controllo touch e altre funzionalità presenti nel precedente modello FreeBuds 3. La custodia è più corta, il che indica che le FreeBuds 4 avranno uno stelo più corto.

Il case sembra anche avere uno schermo LCD nella parte anteriore che probabilmente mostrerà il livello della batteria. La scatola più ampia suggerisce anche che le cuffie disporranno di una durata della batteria più longeva rispetto a quella del predecessore.

Sarannoi anche disponibili in tre colorazioni: argento, bianco e rosso. Si dice che la variante rossa sarà in vendita soltanto in un secondo momento. Tuttavia, le immagini trapelate sono quelle relative alla variante argento e sembrano essere piuttosto interessanti.

Huawei FreeBuds 4 sono già disponibili per il preordine su Vmall di Huawei. La pagina del prodotto mostra che il dispositivo sarà disponibile in bianco, grigio e rosso.Probabilmente, dovrebbero avere una variante nera.

Oltre a questo wearable, Huawei dovrebbe anche presentare un paio di altri prodotti: la bilancia Smart Screen SE, auricolari e uno smartwatch con funzione di controllo della pressione arteriosa. Il gigante della tecnologia potrebbe anche lanciare un notebook di fascia alta e un tablet a marchio Mate, tra gli altri device in arrivo.

