Huawei e OPPO siglano un accordo per la concessione reciproca delle licenze sui brevetti

Storico accordo quello siglato oggi fra due colossi della tecnologia mobile cinese: Huawei e OPPO hanno appena firmato un’importante partnership strategica per la concessione reciproca di licenze sui brevetti. Così facendo i due brand potranno scambiarsi brevetti essenziali nel panorama degli smartphone, come quelli per la connettività 5G e non solo. I direttori delle proprietà intellettuali dei due marchi si sono dichiarati soddisfatti della cooperazione.

Riportiamo di seguito le parole di Alan Fan, il Direttore del Dipartimento di proprietà intellettuale di Huawei:

Dopo più di 20 anni di costante innovazione, Huawei ha sviluppato numerosi portfolio di brevetti di elevato valore nel mercato globale, in ambiti come il 5G, il Wi-Fi e i codec audio/video. Siamo lieti di aver siglato un accordo di concessione reciproca di licenze con OPPO. Il vicendevole riconoscimento fra imprese del valore della proprietà intellettuale rappresenta un passo importante verso la promozione di un ciclo positivo di innovazione e ricerca nell’ambito di standard di alto valore: investire, ottenere profitti dagli investimenti e successivamente reinvestire. Ciò consentirà al nostro settore di continuare a innovare e fornire prodotti e servizi più competitivi ai consumatori.

Di seguito invece troviamo le parole di Adler Feng, il Responsabile capo della proprietà intellettuale dell’altro marchio, OPPO:

Siamo davvero entusiasti di aver stipulato con Huawei un accordo di concessione reciproca di licenze sui brevetti. Ciò rappresenta una chiara dimostrazione del fatto che le due società riconoscono il valore delle reciproche proprietà intellettuali e attribuiscono ad esse un enorme rispetto. È un accordo vantaggioso per entrambe le parti. Come sempre, promuoveremo la creazione di un ecosistema della proprietà intellettuale sostenibile e sano, in cui le licenze delle proprietà intellettuali possano essere gestite attraverso negoziati amichevoli e il valore dei brevetti di ogni azienda goda di un elevato rispetto.

