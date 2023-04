Huawei Band 8 UFFICIALE: nuovo look e performance al top

Huawei ha presentato al pubblico la sua ultima novità destinata al mercato delle smartband, vale a dire Huawei Band 8, assieme agli smartphone della serie Nova 11 ed agli auricolari Bluetooth FreeBuds 5.

Nonostante il momento di crisi che sta coinvolgendo il settore, l’azienda ha deciso di migliorare quanto fatto con i modelli precedenti dando una bella rinfrescata al design e riservando qualche sorpresa nelle specifiche tecniche.

Caratteristiche, prezzo e disponibilità di Huawei Band 8

Grazie allo schermo AMOLED da 1,47 pollici con risoluzione di 194 x 368 pixel (282 ppi), Huawei Band 8 permette di avere sempre a portata di mano tutte le informazioni più rilevanti per controllare l’attività fisica e la salute. Con la connettività Bluetooth 5.0 (ed il supporto NFC nel modello dedicato), si può facilmente sincronizzare Huawei Band 8 con lo smartphone.

Il sensore ottico per la frequenza cardiaca, l’accelerometro ed il giroscopio consentono a Huawei Band 8 di rilevare con precisione ogni movimento ed il battito del cuore in modo preciso e puntuale. La protezione contro l’acqua fino a 5 ATM rende possibile utilizzare Huawei Band 8 anche in piscina o sotto la doccia senza alcun tipo di problema o impedimento.

La batteria a bordo garantisce fino a 14 giorni di autonomia con un uso normale, fino a 9 giorni con un uso più intenso e fino a 3 giorni con la funzione Always On Display attiva. La porta di ricarica magnetica dà modo di ricaricare la smart band in maniera estremamente veloce. Diverse possibilità di scelta per quanto riguarda il cinturino: TPU (nero), silicone (rosa e verde) e nylon (arancione).

Compatibilità assicurata con dispositivi dotati di almeno HarmonyOS 2, Android 6.0 Marshmallow o iOS 9.0. La nuova Huawei Band 8 è stata presentata in Cina e può essere acquistata con prezzi a partire da 269 CNY (equivalenti a circa 35€): molto probabile che, nelle prossime settimane, venga resa disponibile anche sul mercato europeo e, di conseguenza, in Italia.