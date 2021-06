Huawei Band 6 è in offerta su Amazon a soli 49,99€. Il prezzo di listino viene ribassato del 17€ attraverso uno sconto effettivo di 9,91€ che rende l'acquisto leggermente più economico.

Una smart band degna di nota: Huawei Band 6

Huawei Band 6 è una smart band semplice eppure curata in tutti i suoi particolari. Disponibile nella colorazione Graphite Black, questo prodotto è degno di considerazione visto che racchiude al suo interno numerose tecnologie.

Il display è di dimensioni superiori alla media, infatti ha un'ampiezza di 1,47 pollici, ha una colora a colori ed è AMOLED. Si potrebbe definire il dispositivo come un ibrido tra una band e uno smartwatch vero e proprio.

Per quanto riguarda le tecnologie integrate all'interno, invece, lo stesso vanta un cardiofrequenzimetro in grado di rilevare il battito cardiaco e il monitoraggio dei livelli di saturazione del sonno. Son poi presenti un monitor per il sonno e per lo stress.

Il lato sportivo viene arricchito da 96 modalità di allenamento disponibili. In tal modo possono essere soddisfatti tutti i tipi di sportivi. È presente finanche la possibilità di impostare degli obiettivi personali per sentirsi sempre motivati al movimento.

La batteria, poi, garantisce fino a 14 giorni di utilizzo senza mai dover ricorrere alla ricarica ogni sera.

La Band funziona anche come assistente personale, come calendario per il ciclo mestruale e può essere personalizzato mediante numerosi quadranti colorati e tutti da scoprire.

Huawei Band 6 è acquistabile su Amazon a soli 49,99€ in colorazione Graphite Black. Le spedizioni sono gratuite per i membri Prime e operate in circa 48 ore. In alternativa le consegne sono comunque gratuite ma operate in tempi standard ossia circa una settimana.

