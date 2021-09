Il fitness tracker più amato di sempre, il Huawei Band 4, è in offerta su Amazon a soli 19,90€. La promozione in corso ti permette di risparmiare il 43% e di metterti al polso un alleato perfetto per le tue esigenze. Non ti dimenticare che le spedizioni sono persino gratuite, sia per i membri Prime che per i clienti Standard.

Huawei Band 4: tutto ciò che devi sapere

Avere un fitness tracker con te non solo rende il tracciamento degli allenamenti più semplice, ma ti rivoluziona la vita, letteralmente. Con numerose funzioni su cui fare affidamento, ti adorni di un assistente in tutto e per tutto e che all'esigenza, ti offre ciò di cui hai bisogno.

Questo modello di Huawei, in particolar modo, è perfetto perché ha un design semplice, non si impiglia in vestiti o altro ed è in colorazione nera. Praticamente lo indossi sempre dato che si abbina con tutto.

A tua disposizione ti mette un display con un'ampiezza sufficiente a leggere agevolmente le informazioni e ovviamente a colori così puoi sempre avere una visione perfetta dei contenuti. Il sistema di navigazione è molto semplice e intuitivo così da non perdere tempo in nessuna circostanza.

Al suo interno, invece, sono stati integrati dei sensori che riescono a tener traccia sia del tuo stato di salute che dell'attività sportiva che pratichi. In particolar modo hai a disposizione un cardiofrequenzimetro e un sistema che analizza le tue ore di sonno. Le modalità sportive, invece, sono 9 per adattarsi alle tue routine in modo pressoché perfetto. Non ti dimenticare che puoi utilizzare questo device anche in acqua visto che è impermeabile fino a 50 metri.

Ultima cosa che devi sapere, infine, è che è dotato di una batteria mega durevole nonostante le dimensioni. Con una solo carica hai fino a 6 giorni di autonomia.

Interessante, vero? Allora acquista Huawei Band 4 su Amazon a soli 19,90€. Lo ordini e lo ricevi in men che non si dica se possiedi un abbonamento Prime. Se invece sei cliente standard non perderti le spedizioni gratuite presso i punti di ritiro.

