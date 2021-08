Huawei Band 4 Pro è in promozione su Amazon: con un ribasso del 42% la acquisti a un prezzo che è davvero fenomenale ossia soli 46,09€. La ordini e la ricevi a casa in men che non si dica grazie alle spedizioni Prime, le quali sono garantite. Cosa stai aspettando? Potrebbe andare a ruba.

Una smart band d'eccezione: è lei, la Huawei Band 4 Pro

Esteticamente semplicissima, la Huawei Band 4 Pro nasconde un cuore veramente tecnologico che la fa primeggiare su molti altri modelli usciti anche più recentemente. Disponibile in colorazione nera la amerai fin dal primo momento se deciderai di approfittare dell'offerta, Spoiler: lo farai!

Con il suo display che non occupa chissà quanto posto offre comunque una visione dei contenuti più che eccezionale. Infatti con i colori sgargianti offerti dal pannello AMOLED non avrai mai bisogno di ripararti all'ombra per poter leggere ciò che ti interessa.

Il cinturino è super resistente quindi mentre fai sport è l'ideale. Al suo interno trovi diverse modalità di allenamento preinstallate che tengono sotto controllo le tue performance, inoltre hai il GPS integrato che non è da sottovalutare, soprattutto a questo prezzo.

Non mancano i sensori dedicati al benessere come un rilevatore di frequenza cardiaca così come sono presenti le notifiche smart. Inoltre il quadrante lo personalizzi come vuoi con più di 100 possibilità disponibili.

Acquista subito il tuo Huawei Band 4 Pro su Amazon a soli 46,09€. Lo ordini e lo ricevi a casa tua in massimo due giorni lavorativi se sei abbonato Prime. Se invece sei cliente standard non perdere l'occasione di averlo senza ulteriori spese, devi solamente scegliere i punti di ritiro in fase di pagamento.

