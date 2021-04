Huawei Band 4 è in promozione su Amazon a soli 29,995€. Il ribasso del 14% produce uno sconto effettivo di 5,00€ che rende l’acquisto immediatamente più economico.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia.

Un fitness tracker semplice ma efficace: Huawei band 4

Il cinturino nero sport rende Huawei Band 4 un fitness tracker casual e indossabile sia da uomini che donne. Grazie al suo design lineare è comodo e di dimensioni ridotte per non dare mai fastidio durante l’allenamento.

Il display dalla forma allungata è touch ed è a colori. La sua ampiezza di 0,96 pollici rende la lettura dei contenuti nitida e chiara senza alcun problema. L’interfaccia è personalizzabile per renderla più vicina ai propri gusti.

I vari sensori consentono di tenere sott’occhio i paramenti del benessere. Sono infatti presenti il monitoraggio intelligente dal battito cardiaco e del sonno. In caso di parametri anomali, la smart band invia dei segnali di allarme.

Per quanto riguarda le modalità sportive, invece, quelle preinstallate sono 9 e permettono di analizzare performance come la corsa, la passeggiata, il ciclismo, tapis roulant e molto altro ancora. Per tutte le altre attività, inoltre, è sempre presente il conteggio dei passi, delle distanze e delle calorie bruciate.

Caratteristica saliente è la modalità di ricarica: la Band assicura più di 6 giorni di autonomia e si ricarica collegandola direttamente alla corrente. È infatti dotata di una porta USB integrata che facilita l’operazione.

Da non dimenticare la sua resistenza all’acqua fino a 5 ATM. Questa features consente di utilizzarlo a diretto contatto con l’acqua senza preoccuparsi.

Puoi acquistare Huawei Band 4 su Amazon a soli 29,99€ nella colorazione black. Acquistalo oggi e ricevilo in 48 ore a casa se sei abbonato Prime. In caso contrario le spedizioni sono gratuite per chi effettua il primo acquista.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartwatch