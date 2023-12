Huawei, annunciate tre interessanti novità: in Italia da Gennaio

Tre novità, tre nuovi device, tre assi buttati nella mischia: mentre tutti i grandi brand fanno a sportellate con le offerte di Natale, Huawei già guarda al 2024 annunciando tre prodotti che caratterizzeranno l’anno nuovo fin dal mese di Gennaio:

HUAWEI FreeClip

HUAWEI MatePad Pro 13,2″

HUAWEI MateBook D 16

Auricolari, tablet e laptop, insomma, per confermare, rafforzare ed evolvere una linea che si fa sempre più completa ed ambiziosa.

Huawei FreeClip

Particolarmente intrigante è la novità relativa agli auricolari FreeClip. Laddove la qualità si spinge ormai sempre più in alto, appiattendo però progressivamente le differenze tra il low cost e la fascia medio-alta, il form factor dimostra di essere ancora origine di nuove idee e nuove soluzioni.

Con l’innovativo design C-Bridge, che funge sia da clip che da connettore per gli auricolari, HUAWEI FreeClip rendono l’ascolto on-the-go ancora più confortevole, con un tocco di stile in più, inimitabile e originale. La struttura ergonomica del device è stata progettata sulla base di uno studio delle forme anatomiche di oltre 10.000 orecchie umane e sull’analisi di dati provenienti da test di micro-ergonomia e oltre 25.000 test di affidabilità della durata della batteria. Quando utilizzati con la custodia di ricarica, HUAWEI FreeClip supportano fino a 36 ore di ascolto. Inoltre, non prevedono la distinzione tra orecchio sinistro e destro, integrano la cancellazione del rumore in chiamata tramite AI e la tecnologia dual-connection. Da abbinare al proprio outfit, HUAWEI FreeClip sono perfetti per chi viaggia spesso e per gli appassionati di fitness.

Una soluzione eclettica e qualitativa, coraggiosa e senza compromessi, che mette insieme tutto il meglio del comparto per poi fare la differenza in termini di design. Il giudizio definitivo sarà giocoforza basato soprattutto in termini di ergonomia: se il design C-Bridge riuscirà a convincere in termini di indossabilità e di resistenza nei movimenti, ecco che il dettaglio potrà fare la differenza consegnando a Huawei un nuovo elemento distintivo di grande efficacia.

Huawei MatePad Pro 13,2″

Nel corso degli ultimi dieci anni, i tablet firmati Huawei si sono evoluti in device pensati per aumentare la produttività nell’ambito di numerose attività, dallo studio al lavoro di ufficio alle professioni creative. HUAWEI MatePad Pro 13.2” eredita gli elementi dei modelli precedenti di tablet portandoli a un nuovo livello. Lo schermo OLED flessibile si stende su un corpo sottile di soli 5,5 mm di spessore e 580 g di peso, con cornici di 3,4 mm per un rapporto schermo-corpo del 94%. HUAWEI MatePad Pro 13.2” è, infatti, uno dei tablet più sottili mai realizzati dal brand, caratterizzato da cornici ridotte al minimo e rapporto schermo-corpo al massimo livello. Il display HUAWEI X-True™ e il sistema audio HUAWEI SOUND™, grazie anche al supporto di numerose app, garantiscono un’esperienza audiovisiva totalmente coinvolgente. Inoltre, è compatibile con accessori quali HUAWEI M-Pencil di 3a generazione e HUAWEI Smart Magnetic Keyboard che migliorano l’esperienza creativa anche dal punto di vista pratico.

Huawei alza l’asticella per spingere la concorrenza alle corde: un tablet estremamente leggero e sottile, pieno di promesse in termini di esperienza multimediale, elevando le aspettative in termini di prestazioni. Non solo: grazie alla Smart Magnetic Keyboard il tablet si trasforma in tutto e per tutto in un laptop per restituire un due-in-uno fondamentale in mobilità e in ambito business.

Huawei MateBook D 16

Il laptop HUAWEI MateBook D 16 con ampio display Eye Comfort HUAWEI FullView da 16 pollici offre una visione di qualità con la leggerezza di un tradizionale modello da 15,6 pollici. Il processore Intel Core di13a generazione assicura prestazioni elevate per una gestione multitasking delle proprie attività.

Grandi dimensioni, grandi prestazioni, grandi ambizioni: la linea MateBook torna a spingere sull’acceleratore con un nuovo modello che strizza l’occhio ai creator, che stringe la mano al mondo business e che mette ancora una volta insieme specifiche di alto profilo.

Tutti e tre i prodotti saranno disponibili in Italia a partire dal mese di Gennaio.