Huawei MateBook D 14: l'occasione giusta la trovi su eBay

Se sei alla ricerca di un computer portatile, ma che non rinunci alla praticità e alla potenza, sappi che trovare la soluzione giusta non è facile. Alcuni costano troppo, altri non sembrano essere così affidabili. Ma ce n’è uno su eBay che ti farà subito innamorare di lui. Stiamo parlando dell’eccezionale Huawei MateBook D 14 che acquisti a soli 373,91 euro, invece di 549,99 euro (prezzo di listino).

Si tratta di una soluzione davvero eccezionale per te che vuoi il massimo della portabilità, ma senza rinunciare a praticità e potenza. Inoltre, il suo ecosistema è sempre un passo avanti rispetto ad altri prodotti della stessa categoria.

Huawei MateBook D14, con uno schermo da 14 pollici, offre 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. Inoltre, monta il processore Intel Core i3-1125G4 che garantisce buone prestazioni e un’ottimizzazione del consumo energetico quando lo usi senza alimentazione.

La scheda grafica è la nuova Intel iris Xe Graphics che permette anche di poter giocare a qualche titolo interessante. Ovviamente non si tratta di un notebook da gaming, ma questo prodotto non rinuncia all’intrattenimento di qualità, offrendo immagini ben definite e colori sempre brillanti.

Ricordati però che per ottenere questo prezzo speciale dovrai sfruttare il Coupon eDays offerto da eBay che sconta del 15% un ordine, fino a un massimo di 100 euro. Una volta messo nel carrello il fantastico Huawei MateBook D 14 dovrai inserire nell’apposita sezione il codice “MENO15EDAYS“. Potrai poi selezionare PayPal se vorrai pagarlo in 3 comode rate senza interessi.

Hai esattamente 6 ragioni per amare questo incredibile dispositivo:

processore Intel Core di undicesima generazione; display FullView Huawei; corpo in metallo sottile; 10,5 ore di riproduzione video in HD; WiFi 6; Huawei Share.

Afferra al volo l’opportunità di risparmio che ti sta regalando eBay con l’iniziativa Coupon eDays, disponibile fino al 29 maggio, salvo esaurimento scorte. Acquista Huawei MateBook D 14 a soli 373,91 euro, invece di 549,99 euro (prezzo di listino). Ma ricorda di inserire il codice “MENO15EDAYS” prima del check out.

