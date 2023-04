HTC lancia Wildfire E3 Lite, nuovo smartphone SUPER ECONOMICO

A quasi un anno dal lancio di HTC Desire 22 Pro, ultimo smartphone dell’azienda taiwanese concepito nello specifico per il metaverso all’apice del suo trend, la stessa società si rilancia sul mercato dei dispositivi mobili con un nuovo smartphone super economico che, però, non sarà comunque disponibile in tutto il mondo. Il ritorno del marchio nel segmento avviene con HTC Wildfire E3 Lite: scopriamolo assieme!

HTC lancia Wildfire E3 Lite

Il dispositivo in questione non raggiunge sicuramente la stessa qualità e potenza degli storici modelli Android introdotti agli inizi dell’era degli smartphone, con le prime iterazioni del robottino verde. Tuttavia, resta un device poco costoso che potrebbe catturare l’attenzione di coloro che non intendono spendere somme importanti per telefoni di fascia alta, o di coloro che non hanno la necessità di avere un flagship.

Le specifiche parlano chiaro, del resto: sotto la scocca si trova il chipset Unisoc SC9863, realizzato addirittura nel 2018 su processo a 28 nanometri e dotato di quattro core Cortex-A55 da 1,6 GHz e quattro Cortex A-55 da 1,2 GHz. Ad accompagnarlo sono 3/4 GB di RAM e 32/64 GB di archiviazione interna, con supporto alla espansione via microSD. La batteria è da 5.000 mAh, ma la ricarica si ferma a 10W. Infine, notiamo il display LCD HD+ da 6,5 pollici con notch a goccia e un comparto fotocamera composto da un sensore anteriore da 5 MP e due posteriori, rispettivamente da 13 e 2 megapixel.

Disponibile solo nei due colori Nero e Blu, presenta il jack audio da 3,5 millimetri e uno scanner di impronte digitali sul pulsante di accensione.

Prezzi e disponibilità

Al momento della scrittura della notizia HTC Wildfire E3 Lite risulta disponibile esclusivamente sul mercato africano a un prezzo non precisato, molto probabilmente più basso di 100 dollari. Non è chiaro, dunque, se arriverà in Italia o in altre parti d’Europa; in tal caso, chissà se HTC riuscirà a riscuotere lo stesso successo di un tempo.