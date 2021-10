HTC: la caduta di stile che non ci aspettavamo

HTC ha presentato ieri il nuovo visore “Vive Flow VR“, un prodotto interessante per molti aspetti, leggero e dal design unico e iconico (e che ricorda gli occhiali di Willy Wonka nel film con protagonista Johnny Depp). Tuttavia, un particolare è subito balzato all'attenzione dei professionisti dell'imaging.

HTC ha photoshoppato delle foto di Shutterstock

Parlando del visore, ribadiamo che, la compagnia afferma che il nuovo headset sia così leggero da integrarsi senza problemi nella vita di tutti i giorni, grazie ad una compattezza e un peso senza eguali.

Ciò che ci desta perplessità però, è vedere come la comunicazione del marchio abbia fatto una manovra decisamente poco originale. Forse non del tutto sbagliata, ma decisamente “fuori dalle righe” per una grande società come HTC.

Si nota che l'OEM di Taiwan ha preso delle foto da Shutterstock e ci ha applicato sopra il suo nuovo Vive Flow VR: sì, una caduta di stile che non ci aspettavamo. Vogliamo dire… non è poi così complesso realizzare delle foto ad hoc ed è decisamente più consigliato per il lancio di un grande prodotto come un visore next-gen.

Ora, sicuramente il gadget in sé sarà ottimo, anche perché ha già ricevuto recensioni positive, soprattutto per la sua leggerezza e comfort. Ma è difficile credere che sia utile quando poi la società non ha voluto neanche investire un minimo sul prezzo del marketing e ha preso delle foto stock da Getty Images.

Tuttavia, non è solo l'headset che è stato photoshoppato. Predente ad esempio l'immagine pubblicata sopra: la donna nella foto originariamente teneva in mano una ciotola di popcorn. Questa è stata cancellata e sostituita con un telefono. Il lavoro in sé sembra essere fatto bene, però, dai…

L'immagine “photoshoppata” però, è solo la punta dell'iceberg, come ha sottolineato Janko Roettgers di Protocol su Twitter. Il giornalista ha scoperto che la maggior parte dei poster promozionali dell'HTC Vive Flow emersi in rete possono essere ricondotti a istockphoto.com.

Tuttavia, vale la pena ricordare che l'utilizzo di Photoshop nelle immagini dei prodotti in questo modo non è esattamente qualcosa di nuovo: le società lo fanno da sempre. È solo che HTC ha ritoccato delle foto da Shutterstock, e non ha utilizzato le proprie. Peccato: sono questi particolari che poi, alla fine, fanno la differenza.