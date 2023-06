HP Victus 16 con RTX 3060 è il notebook da gaming da comprare: costa 921€ su Amazon

Il settore dei notebook da gaming ha un nuovo protagonista: HP Victus 16. Con l’offerta Amazon in corso in questo momento, infatti, è possibile acquistare il notebook di HP con un prezzo scontato di 921 euro. Si tratta dell’occasione giusta per acquistare un laptop completo e ideale per il gaming in mobilità. La configurazione in offerta è dotata del processore Intel Core i5-12500H e della potente scheda video NVIDIA RTX 3060. Per accedere alla promozione è possibile seguire il link qui di sotto.

HP Victus 16 in offerta su Amazon ad un ottimo prezzo

HP Victus 16 è un notebook completo e ricco di potenzialità. Il modello in offerta è dotato della seguente scheda tecnica:

processore Intel Core i5-12500H

16 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD, espandibili

scheda video NVIDIA RTX 3060 con 6 GB di memoria dedicata

con 6 GB di memoria dedicata display da 16,1 pollici con risoluzione Full HD e pannello IPS da 144 Hz

sistema operativo Windows 11

supporto Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3

Il notebook di casa HP ha tutto quello che serve per offrire ottime prestazioni al prezzo giusto. Si tratta, infatti, della scelta ottimale per poter vivere un’esperienza di gaming completa su notebook, con la possibilità di giocare a qualsiasi cosa senza reali limitazioni. In più, il notebook è dotato di una dotazione di porte completa che lo rende comodo da usare in tanti altri contesti.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare HP Victus 16 al prezzo scontato di 921 euro. L’offerta porta il modello al nuovo prezzo minimo storico. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.