HP Victus 15: notebook da gaming in offerta ad appena 749€

Se siete alla ricerca di un nuovo notebook da gaming a prezzo ridotto, in questo momento, su Amazon è disponibile un’offerta imperdibile: per un periodo di tempo limitato, infatti, è possibile acquistare HP Victus 15 al prezzo scontato di 749 euro. Il notebook in questione è dotato del potente processore AMD Ryzen 5 5600H che viene supportato dalla scheda video NVIDIA RTX 3050 e da 16 GB di memoria RAM. L’offerta può essere sfruttata tramite il link riportato qui di seguito.

HP Victus 15: ora in offerta ad un ottimo prezzo su Amazon

Per chi è alla ricerca di un notebook da gaming economico e completo, acquistare HP Victus 15 è sicuramente la scelta giusta. Il notebook in questione può contare su di una scheda tecnica completa che comprende:

il processore AMD Ryzen 5 5600H con 6 Core e 12 Thread

con 6 Core e 12 Thread la scheda video dedicata NVIDIA RTX 3050 con 4 GB di memoria

con 4 GB di memoria 16 GB di RAM e 512 GB di SSD (espandibili)

(espandibili) un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 144 Hz

con risoluzione e refresh rate di una tastiera full size retroilluminata con tastierino numerico laterale

il sistema operativo Windows 11

un sistema di raffreddamento avanzato con ventilazione a 5 vie

HP Victus 15 ha, quindi, tutte le carte in regola per caratterizzarsi come il notebook di riferimento in questo momento per chi vuole spendere poco senza rinunciare ad un livello di potenza elevato, per il gaming oltre che per tante altre applicazioni d’uso.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare HP Victus 15 al prezzo scontato di 749 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per questo modello. L’offerta è disponibile tramite il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.