HP Victus 15 in offerta su Amazon: risparmia più di 100€ su questo potente laptop da gaming

L'HP Victus 15 è un notebook di alta gamma che unisce potenza e stile. Questo dispositivo è progettato per gli appassionati di giochi e professionisti che richiedono prestazioni di alto livello.

Dotato del sistema operativo Windows 11 Home, questo notebook offre un’esperienza versatile, perfetta per il gaming, la grafica, l’editing video e altro ancora. Con Xbox Pass incluso, hai accesso a una vasta libreria di giochi, rendendo il tuo tempo libero ancora più divertente.

Il cuore pulsante di questo notebook è l’Intel Core i5 12450H, con un clock fino a 4,4GHz e 8 core. La cache L3 da 12MB e i 12 thread assicurano prestazioni veloci e affidabili in tutte le attività, dalla produttività al gaming intenso.

La scheda grafica Nvidia GeForce RTX 3050 da 4GB GDDR6 porta il gaming a un livello superiore con il ray-tracing migliorato grazie all’architettura NVIDIA RTX di seconda generazione. Goditi i giochi più recenti con grafica straordinaria e dettagli realistici.

Il display da 15,6″ FHD IPS con refresh rate di 144Hz offre un’esperienza visiva eccezionale. Con tempo di risposta di 9ms e luminosità di 250 nits, questo notebook assicura una resa dei colori vibrante e una fluidità senza precedenti durante il gioco.

Il design del chassis grigio opaco, con prese d’aria su tre lati e sistema di raffreddamento integrato, non solo offre uno stile moderno ma assicura anche una dissipazione del calore efficiente. La tastiera in plastica riciclata, ultrasottile, contribuisce a rendere questo notebook non solo potente ma anche sostenibile.

Le numerose porte, tra cui USB Type-C, USB Type-A, HDMI 2.1, RJ-45, e il lettore di schede SD, garantiscono una connettività completa, mentre la webcam HP Wide HD da 720p consente videochiamate chiare e nitide.

L'HP Victus 15 è il compagno perfetto per chi cerca prestazioni elevate in un design elegante.

