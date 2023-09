HP Spectre x360 in offerta: risparmia 100€ sul convertibile 360°

L’HP Spectre x360 è un notebook convertibile di alta gamma, ideale per chi cerca prestazioni elevate e versatilità. Puoi ora ottenere questo potente dispositivo a un prezzo scontato di 1.399,99€ invece di 1.499,99€ su Amazon.

Questo notebook HP Spectre x360 è dotato di Windows 11 Home, ottimizzato per video editing e grafica, offrendoti tutte le funzionalità di cui hai bisogno per le tue attività quotidiane.

Il display touchscreen da 14 pollici offre una risoluzione WXGA+ di 1280 x 1920p con tecnologia IPS MultiTouch, vetro Corning Gorilla NBT Antiriflesso, filtro riduzione luce blu e luminosità di 400 Nits, garantendo una visualizzazione nitida e vivida.

Il processore Intel Core i7 1355U con Intel Integrated SoC offre prestazioni elevate, con velocità fino a 5,0 GHz in modalità boost, 12MB di cache L3, 10 core e 12 thread. Questo rende il notebook adatto a compiti intensivi come il video editing. Il notebook è dotato di 16 GB LPDDR4x di RAM a 4266 Mhz e un SSD PCIe Gen4 NVMe TLC M.2 da 1 TB per un avvio istantaneo e prestazioni fluide.

Il design elegante in alluminio nero è accompagnato da una tastiera in plastica riciclata post-consumo, dimostrando l’impegno di HP per la sostenibilità ambientale. Le porte HDMI, USB Type-C Thunderbolt 4 e il lettore di impronte digitali offrono una comodità e una versatilità notevoli.

La tastiera full-size è retroilluminata e include tasti di scelta rapida per la navigazione multimediale, un tasto controllo per la privacy e un touchpad con sensore multi-touch. L’autonomia della batteria raggiunge fino a 20 ore e 15 minuti, ideale per lavorare in mobilità senza interruzioni. Inoltre, la funzione di ricarica rapida (HP Fast Charge) ti consente di caricare il 50% della batteria in soli 45 minuti.

Non perdere questa straordinaria offerta su Amazon per l’HP Spectre x360 a soli 1.399,99€ invece di 1.499,99€. Con le sue prestazioni elevate, il design elegante e la lunga durata della batteria, questo notebook convertibile è perfetto per chi cerca la massima versatilità e produttività. Acquistalo ora e trasforma il tuo modo di lavorare e creare!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.