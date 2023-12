HP Pavilion X360 in offerta su Amazon: oggi risparmi 150€

L’HP Pavilion x360 è attualmente in offerta su Amazon a soli 649,99€ anziché 799,99€. Questo potente 2-in-1 offre il meglio dell’esperienza laptop e tablet in un unico device, grazie alla cerniera a 360 gradi e ad uno schermo touch di ottima qualità.

Questo notebook è dotato del sistema operativo Windows 11 Home, ottimizzato per le Suites di Microsoft, strumenti di produttività, video editing e computer grafica, offrendo un’esperienza immersa nella creatività.

Alimentato dal processore Intel Core I5-1155G7 con frequenza fino a 4,5 GHz grazie alla tecnologia Intel Turbo Boost, 8 MB di cache L3, 4 core e 8 thread, il dispositivo offre prestazioni fluide. La memoria include 8 GB di RAM DDR4 integrata e non espandibile, con frequenza da 3200 MHz, e un SSD PCIe NVMe M.2 da 256 GB per un avvio istantaneo. Inoltre, offre 25 GB di storage su Dropbox per 12 mesi.

Il display touch screen da 14″ ha una risoluzione Full HD di 1920 x 1080p, tecnologia IPS MultiTouch, micro-edge, luminosità di 250 Nits e volume colore del 45% NTSC. La tastiera è full-size, con un telaio in alluminio argentato, senza tastierino numerico, tasti realizzati con plastica riciclata e un touchpad con sensore Multi-Touch.

Il design presenta un chassis di colore antracite, tastiera in plastica riciclata potenzialmente destinata agli oceani, audio B&O, HDMI, USB Type-C, 2 USB Type-A, jack cuffie/microfono. Il peso è di 1,51 kg e lo spessore di 1,99 cm.

L’autonomia della batteria è di circa 8 ore e mezza, ideale per chi lavora in mobilità senza interruzioni. Inoltre, grazie alla Ricarica Rapida (HP Fast Charge), è possibile caricare il 50% della batteria in circa 45 minuti. Non farti scappare l’opportunità di acquistare l’HP Pavilion x360 14-dy1002sl a un prezzo scontato su Amazon!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.