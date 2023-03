Stampante Multifunzione HP Envy 6420e: SCONTO del 42% su Amazon

Da oggi puoi avere un’ottima stampante che possa fare qualunque cosa desideri, con molto meno di 100 euro. Facile da usare, per te e per la tua famiglia, ideale non solo per la casa ma anche per il lavoro in ufficio. Prova adesso la Stampante Multifunzione HP Envy 6420e con il 42% di sconto: può essere tua a soli €79,99 con Amazon Prime. Se la acquisti entro il 30 aprile 2023 avrai anche 9 mesi di Instant Ink inclusi nel prezzo, aderendo ad HP+.

HP Envy 6420e: il modello perfetto per te

Questa stampante HP è progettata per facilitarne l’utilizzo per tutta la famiglia. Dotata sia di Wi-Fi Dual Band sia di Wi-Fi Direct, funziona con connessione Bluetooth; rileva e risolve automaticamente qualunque problema di connettività per ridurre al minimo le interruzioni di stampa. Con HP Envy 6420e puoi stampare (modalità fronte/retro automatica), fotocopiare e scannerizzare foto e documenti, con una velocità di 17 pagine al minuto con modalità a colori, 20 pagine al minuto in modalità bianco e nero.

Puoi controllarla e gestirla tramite HP Smart App: avvia le tue stampe dove e quando vuoi, con tutta la semplicità di un click. È compatibile anche con AirPrint di Apple. Supporta stampe in formato A4, Fax, e ADF da 35 fogli. Possiede inoltre una porta USB 2.0 (il cavo non è incluso nella confezione). Assicurati di utilizzare solo cartucce HP. La stampante include un firmware che consente l’utilizzo di quelle originali; quelle con un chip e un circuito differenti potrebbero non essere compatibili.

La Stampante Multifunzione HP Envy 6420e è un’occasione da non perdere: acquistala a soli €79,99 con Amazon Prime entro il 30 aprile 2023 e riceverai in regalo 9 mesi di Instant Ink inclusi, aderendo ad HP+ ed iscrivendoti al servizio entro i 7 giorni di installazione della stampante. Dopodiché si attiverà una tariffa mensile, ma potrai scegliere di disattivare il servizio entro il nono mese in regalo con Amazon.

