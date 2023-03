HP Elitebook Folio: notebook con Intel Core i7 a 205€ (ricondizionato)

Hai bisogno di un notebook dalle ottime prestazioni ma hai un budget limitato? Allora dai un’occhiata a questa offerta da non credere. Se vai ora su Amazon puoi mettere nel tuo carrello HP Elitebook Folio (ricondizionato) a soli 205,86 euro, invece che 335 euro, applicando il coupon in pagina.

Con questo ribasso del 35%, più un ulteriore sconto del 6%, ti porti a casa un laptop di tutto rispetto a una cifra da ridere. Inoltre questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out. In più incluso troverai il pacchetto Office 2021.

HP Elitebook Folio: ricondizionato costa meno ed è come nuovo

A volte si potrebbe pensare che ricondizionato significhi che non funzioni come un prodotto nuovo di pacca. Tuttavia non è sempre così. Dipende dal grado di ricondizionamento. Questo notebook ha una certificazione A+++ per cui puoi stare sereno che funziona perfettamente come quando è uscito dalla fabbrica. Ha un bellissimo schermo da 14 pollici ed è leggero e maneggevole.

Monta il potente processore Intel Core i7 che offre prestazioni di altissimo livello per fare qualsiasi cosa. Dai semplici programmi a quelli più pesanti, fino ai giochi di ultima generazione. Solo per questo già ne varrebbe la pena. Inoltre ha un SSD da 256GB per archiviare tutto quello che vuoi. E 8GB di RAM che danno quella spinta in più. Viene fornito con Windows 10 Pro e il pacchetto completo di Office 2021. Quindi appena ti arriva a casa lo puoi subito utilizzare.

Sii rapido perché difficilmente un’offerta di questo tipo durerà ancora per molto e i pezzi disponibili non sono infiniti. Per cui vai ora su Amazon e acquista il tuo HP Elitebook Folio (ricondizionato) a soli 205,86 euro, invece che 335 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.