Ssst! Il tuo compagno sta dormendo sul divano? I bimbi stanno dormendo nella stanza affianco? La tua compagna sta leggendo? Nessun problema: le nuove cuffie HP Digital di Meliconi nascono proprio per risolvere situazioni di questo tipo e consentire sempre e comunque la possibilità di godere dei propri contenuti televisivi senza disturbare alcuno. Le nuove cuffie 2021 sono disponibili da oggi al prezzo consigliato di 135,98 euro (93,99 euro su Amazon in questo momento).

Meliconi HP Digital

Il sistema senza fili offre massima libertà di movimento ed è in grado di coprire ampie distanze senza problema alcuno (insomma, anche durante la pausa-pipì o per cercare una bibita nel frigorifero, ci si potrà portare l’audio appresso senza alcun problema). I grandi padiglioni isolano dal mondo esterno ed offrono 8 ore di uso continuativo grazie alla batteria ricaricabile inclusa (la cui ricarica avviene in 2 ore appoggiando le cuffie sull’apposito supporto).

Tre gli ingressi audio possibili: Toslink (ottico digitale), RCA o AUX 3,5 mm. Dopodiché non resta che affondare sul divano e godersi Netflix, Sky, Disney+ o qualunque altro compagno di viaggio mentre tutto attorno è calma e silenzio.

