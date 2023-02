HP Deskjet 3750 in offerta su Amazon: stampare da casa non è mai stato così conveniente

Se sei alla ricerca di una stampante economica ma allo stesso tempo versatile ed estremamente affidabile, l’Hp Deskjet 3750 potrebbe fare al caso tuo. E se sei alla ricerca di un’offerta che ti permetta di risparmiare, su Amazon è possibile acquistarla ad un prezzo imperdibile con uno sconto del 28%: 49,90€ contro i normali 69€, risparmiando così 19,10€. L’Hp Deskjet 3750 è una stampante multifunzione a colori, perfetta per l’utilizzo in casa, ma allo stesso tempo dotata di tutta la potenza di stampa e l’autonomia wireless necessarie per stampare, eseguire scansioni e copie da praticamente qualsiasi dispositivo mobile.

La stampante è dotata di funzionalità di sicurezza dinamica, progettata per l’uso di cartucce con chip originale HP. Nota bene: le cartucce con un chip modificato o non HP potrebbero non funzionare, e quelle che attualmente funzionano potrebbero non funzionare in futuro. In ogni caso, potrai ordinare le cartucce direttamente dalla stampante, la consegna a domicilio è sempre garantita. Questa HP offre soluzioni di connettività USB e WiFi 802.11, inoltre è in grado di stampare in una vasta gamma di formati di carta: troviamo ovviamente l’A4, ma anche formati che rispondono ad esigenze più specifiche, come il formato busta DL, con la possibilità di stampare fronte/retro in modo automatico.

La stampante è dotata anche di funzionalità di scansione e fotocopie, con la possibilità di scannerizzare fronte/retro in modo manuale, con caricatore documenti. Inoltre, con l’acquisto di questa stampante riceverai anche 4 mesi di prova inclusi al servizio HP Instant Ink. La stampante Hp Deskjet 3750 è in grado di stampare a colori, in bianco e nero e ha anche una modalità fotografica. Il costo della stampa è sempre lo stesso: non ci sono costi annui e puoi modificare o cancellare online i programmi in qualsiasi momento senza alcuna penale. La stampante ha una capacità di stampa fino a 1.000 pagine al mese e consente di risparmiare fino al 70% sull’inchiostro, evitando il rischio di rimanerne sprovvisti.

L’Hp Deskjet 3750 è una stampante economica, versatile ed estremamente affidabile, adatta per l’utilizzo in casa, ma anche in ufficio, grazie alle sue numerose funzionalità. Non solo: offre anche uno dei costi di stampa in assoluto più bassi sul mercato. Non perdere l’occasione di acquistarla su Amazon ad un prezzo scontato del 28%, risparmiando 19,10€.

