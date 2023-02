HP Chromebook x360: versatilità ed eleganza ad un prezzo super

Per chi sta cercando un laptop affidabile, economico ed estremamente versatile, l’HP Chromebook x360 è un’ottima opzione. Questo notebook con ChromeOS è stato progettato per garantire sicurezza, maggiore protezione sul Web, facilità di utilizzo, velocità in ogni condizione e una lunga durata della batteria. Inoltre, è attualmente in forte offerta su Amazon al prezzo di 279,00€, con uno sconto del 35% rispetto al normale prezzo di listino di 429€. Esatto: risparmierai 150€!

L’HP Chromebook x360 è dotato di un processore Intel Celeron N4120 a basso consumo energetico con frequenza fino a 2,6 GHz e 4 MB di cache L2. La memoria è di 4GB LPDDR4 a 2400 MHz, integrata e non espandibile, mentre l’unità di archiviazione è un SSD da 64 GB eMMC per un avvio istantaneo. Menzione speciale per il display touch da 14″ con diagonale da 35,6 cm e ampio angolo di visione a 178° ha una risoluzione Full HD 1920 x 1080p, IPS, Micro-Edge, Antiriflesso, 250 nits di luminosità e copertura del 45% NTSC.

Il design è pulito ed elegante, in linea con gli standard dei laptop per professionisti della HP. Troviamo una tastiera è di colore nero opaco in contrasto con le linee argento naturale del case, formato Full Size, con corsa dei tasti da 1,5 mm per una digitazione confortevole e una produttività elevata. La durata della batteria è garantita fino a 12 ore e 15 minuti con una singola ricarica: utile per lavorare in mobilità senza interruzioni e grazie alla Ricarica Rapida (HP Fast Charge) si può caricare il 50% della batteria in appena 45 minuti. L’HP Chromebook x360 ha 2 USB Type-C, 1 USB 3.0, Jack Audio Cuffie/Microfono, pesa solo 1,49 kg ed è spesso solo 1,82 cm.

Grazie alla forte offerta su Amazon, il cliente risparmia ben 150€ rispetto al prezzo di listino, acquistando l’HP Chromebook x360 a soli 279,00€. Questo lo rende una scelta economica e conveniente per chi cerca un laptop con ChromeOS affidabile, versatile e con una durata della batteria di lunga durata. Non fartelo scappare!

