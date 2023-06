HP Chromebook x360 ad un ottimo prezzo su Amazon: lo paghi meno di 270€

L’HP Chromebook x360 è un versatile notebook disponibile su Amazon a un prezzo scontato di 269,99€ invece di 399,99€ (-33%). Acquistando questo Chromebook e registrandosi su Google One, è possibile ottenere gratuitamente 100 GB di spazio di archiviazione sul cloud per un anno. Dotato del sistema operativo ChromeOS, progettato per garantire sicurezza, maggiore protezione sul web, facilità d’uso, velocità in ogni condizione e una lunga durata della batteria, l’HP Chromebook x360 offre un’esperienza di utilizzo affidabile e performante.

Il notebook è alimentato dal processore Intel Celeron N4120, un processore a basso consumo energetico con frequenza fino a 2,6 GHz e 4 MB di cache L2. Con il supporto del Quad Core (4 core), il Chromebook offre prestazioni efficienti per soddisfare le esigenze quotidiane.

Lo schermo touch da 14″ con risoluzione Full HD 1920 x 1080p, tecnologia IPS e ampio angolo di visione a 178° garantisce una visualizzazione nitida e coinvolgente. Con la sua luminosità di 250 nits e la finitura antiriflesso, è possibile lavorare o guardare contenuti in modo confortevole anche in ambienti luminosi. La tastiera dal design elegante, di colore nero opaco in contrasto con le linee argento naturali del case, offre un formato Full Size con una corsa dei tasti da 1,5 mm, consentendo una digitazione comoda e una produttività elevata. Grazie all’autonomia fino a 12 ore e 15 minuti e alla funzionalità di Ricarica Rapida (HP Fast Charge), l’HP Chromebook x360 offre una durata della batteria sufficiente per lavorare in mobilità senza interruzioni. Inoltre, il 50% della batteria può essere ricaricato in soli 45 minuti.

