HP Chromebook 14a, il notebook con Chrome OS CROLLA su Amazon (-40%)

Amazon infiamma la domenica con una stupenda offerta che ha come protagonista un notebook di buon livello, l’HP Chromebook 14a. Infatti, con uno sconto del 40% che ti dà l’opportunità di risparmiare subito ben 140€, il notebook di HP crolla ad appena 209€ con tanto di consegna rapida in 1 giorno e senza costi di spedizione extra.

Realizzato con materiali di buona qualità e con un perfetto bilanciamento del peso, il computer di HP è perfetto per un utilizzo casalingo e non solo: puoi utilizzarlo per navigare in rete, chattare con i tuoi amici, guardare video online, ascoltare la musica oppure, perché no, studiare o lavorare online.

C’è un mega sconto su Amazon per l’HP Chromebook 14a: affare d’oro

Frontalmente trova posto un buon display da 14 pollici di tipo IPS e ad altissima risoluzione (Full HD), mentre sotto il cofano un processore Intel con scheda grafica integrata ti assicura rapidità e una buona ottimizzazione dei consumi.

A tutto ciò si aggiunge Chrome OS, il sistema operativo sviluppato da Google che ti dà pieno accesso ai servizi web più popolari, tra cui: Gmail, Google Maps, YouTube, Google Drive, Google Chrome e molti altri ancora. Rapido, semplice da utilizzo e costantemente aggiornato, il sistema operativo è anche protetto contro virus e malware.

Non perdere questa offerta di Amazon sul Chromebook 14a di HP, quest’oggi incredibilmente in fortissimo sconto con tanto di consegna rapida e in 1 giorno e senza costi di spedizione extra (solo per i clienti Amazon Prime).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.