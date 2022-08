House of The Dragon: come vederlo in streaming a soli 9€

Oggi, alle ore 3 del mattino è arrivato in Italia il primo episodio di House of The Dragon. L’attesa era molto sentita per questa serie TV che in pratica è il prequel di Game of Thrones. Una sorta di spin-off di questo titolo che, uscito nel 2011, non aveva generato all’inizio grandi aspettative in HBO che l’aveva prodotta.

Al contrario, questo contenuto è stato così apprezzato da essere stato premiato come la migliore serie dell’anno. Perciò ora tutti i fan di questa fantasy story non vedono l’ora di mettere gli occhi sui nuovi episodi in arrivo. Le aspettative sono alte, quindi scopriamo insieme dove è possibile vederli in streaming.

Per farlo dovrai

House of The Dragon: streaming e novità della nuova serie TV firmata HBO

che ti garantisce l'accesso a tutti i contenuti, compreso. La promozione ti permette di godere tutto questo a soli 9 euro per il primo mese, poi potrai decidere se continuare confermando l'abbonamento al prezzo di listino.

L’arrivo del primo episodio di House of The Dragon è in contemporanea con la messa in onda negli Stati Uniti d’America. Oltre a essere disponibile in replica alle 22:15 su Sky, orario decisamente più umano rispetto alle 3 del mattino, è possibile vederlo anche in streaming.

Il canale ufficiale per farlo è Sky Q che puoi

per il primo mese. Una volta terminato il periodo di prova continuerai al costo del servizio. Si tratta di una ricca di contenuti fantastici per chi ama il

Essendo un prequel sarà un po’ come rivedere proprio Game of Thrones, ma da tempi e angolature differenti. La narrazione promette davvero bene e i colpi di scena non mancheranno. Perciò la visione è consigliata a tutti coloro che amano questo genere e si sono appassionati a questa serie TV nell’ormai lontano 2011.

