Hosting con server dedicato: quanto costa e perché conviene scegliere Serverplan

In alcuni casi, puntare su un servizio di hosting con server dedicato è fondamentale. Quando si ha bisogno di ingenti risorse oppure si vuole raggiungere il massimo delle performance per il proprio sito web, infatti, diventa essenziale poter contare sulle “basi” giuste garantite da un server dedicato. Questo tipo di servizio può avere costi significativi ma, con un’attenta valutazione, è possibile trovare il giusto equilibrio tra prestazioni e costi.

È il caso della gamma di server dedicati di Serverplan, vero e proprio punto di riferimento dei servizi di hosting. L’azienda mette a disposizione soluzioni a partire da 75 euro + IVA al mese con la possibilità di poter contare su specifiche tecniche complete e di poter massimizzare le prestazioni scegliendo tra varie proposte in abbonamento senza vincoli. Tutti i dettagli in merito sono disponiibli direttamente tramite il sito ufficiale di Serverplan.

Hosting con server dedicato: quanto costa con Serverplan

Il punto di forza delle offerte per un servizio di hosting con server dedicato di Serverplan è rappresentato dalla flessibilità. L’azienda, infatti, propone piani da 75 euro + IVA al mese, con la possibilità di scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze, sia in termini di spesa che in termini di prestazioni. La versione base, ad esempio, ha una CPU Intel Xeon E3-1231 V3, 16 GB di RAM, espandibili fino a 32 GB, e 2x 480 GB di SSD.

Si tratta, però, solo di una proposta base: Serverplan, infatti, propone diverse soluzioni più complete e con prestazioni di livello superiore. C’è poi sempre la possibilità di migrare gratuitamente i dati, grazie al supporto del team di specialisti di Serverplan oltre al vantaggio di poter contare su di un servizio di assistenza attivo 24 ore al giorno.

Per scegliere l’offerta giusta e attivare un servizio di hosting con server dedicato è possibile, quindi, valutare le proposte di Serverplan tramite il sito ufficiale:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.