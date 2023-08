Hosting Cloud scalabile: il segreto del successo di un sito web, ora a prezzo ridotto

Chi ha un sito web o, ancora di più, un network di siti web non può rinunciare a un servizio di hosting in grado di abbinare efficienza, velocità e convenienza. Le opzioni sono diverse ma la scelta giusta, soprattutto per gli utenti che hanno esigenze superiori a quelle di piccolo sito, è rappresentata da un servizio di Hosting Cloud scalabile.

Una soluzione di questo tipo, infatti, sfrutta le potenzialità del cloud per garantire un servizio “scalabile” e in grado di offrire tutte le risorse necessarie a supportare un sito web nel caso in cui si registri un picco di traffico e, quindi, la necessità di aumentare immediatamente le risorse disponibili.

Per accedere a un servizio di Hosting Cloud scalabile realmente conveniente è possibile affidarsi a SiteGround, vero e proprio punto di riferimento del settore dei servizi di hosting. In questo caso, SiteGround propone diverse versioni del servizio con un costo a partire da 80 euro + IVA al mese. Per accedere alle proposte dell’azienda è possibile consultare il sito ufficiale di SiteGround.

Hosting Cloud scalabile: la scelta giusta è SiteGround

Con SiteGround è possibile accedere a varie opzioni per accedere a un servizio di Hosting Cloud scalabile. Il piano “base” è Jump Start che prevede un costo di 80 euro + IVA al mese. Ci sono poi piani ancora più completi, con vantaggi crescenti. La versione base del servizio “scalabile” di SiteGround presenta 4 CPU Cores, 8 GB di memoria e 40 GB di spazio SSD oltre a 5 TB per il trasferimento dati.

Si tratta di una proposta completa e articolata. Con le sue offerte, SiteGround è oggi un punto di riferimento del settore dei servizi di Hosting Cloud. Per scoprire tutte le offerte è possibile seguire il link riportato qui di sotto, raggiungere il sito di SiteGround e attivare il piano desiderato.

