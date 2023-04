Horizon Zero Dawn: vivi un’avventura epica ad un prezzo RIDICOLO

Hai amato Horizon Forbidden West e adesso vuoi rivivere o vivere per la prima volta il suo predecessore? Allora occhio a questa super offerta di Amazon.

Horizon Zero Dawn Complete Edition è infatti disponibile a soli 9,98 euro, con spedizione immediata e consegna velocissima. Un’occasione per tornare nel fantastico mondo post-apocalittico.

Horizon Zero Dawn: la prima epica avventura di Aloy

Horizon Zero Dawn è un pluripremiato gioco sviluppato da Guerrilla Games che ti porta in un futuro post-apocalittico dove la Terra è dominata da letali Macchine.

Tu vestirai i panni di Aloy, una giovane cacciatrice emarginata dalla sua tribù, che dovrà scoprire il suo passato, il suo destino e il modo per fermare una catastrofica minaccia per il mondo.

Per farlo, dovrai esplorare un vasto territorio selvaggio e variopinto, affrontare Macchine uniche e tribù rivali, usare attacchi strategici e devastanti e potenziare le tue abilità e il tuo equipaggiamento.

Horizon Zero Dawn Complete Edition include il gioco base e la gigantesca espansione The Frozen Wilds, che aggiunge nuove terre, abilità, armi e Macchine da scoprire. Inoltre, include anche diversi contenuti bonus, come abiti, archi e pacchetti di oggetti per personalizzare la tua esperienza di gioco.

E se possiedi una PS5, potrai goderti Horizon Zero Dawn Complete Edition con una grafica ancora più spettacolare grazie all’aggiornamento gratuito che migliora la risoluzione e il framerate del gioco.

Non lasciarti scappare questa occasione: Horizon Zero Dawn è uno dei migliori giochi di ruolo d’azione degli ultimi anni e ora puoi averlo a un prezzo stracciato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.