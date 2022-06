Horizon: Forbidden West a soli 50€ sia per Ps5 che Ps5 (Amazon)

Tra i titoli più attesi da giocare sulle console Sony, Horizon: Forbidden West sicuramente non può mancare nella lista. Se lo avevi adocchiato e ne sei rimasto sempre più intrigato dopo l’annuncio della versione VR, allora questa è la tua occasione.

Collegati proprio ora su Amazon per acquistare la tua copia fisica, è in promozione e costa fino al 30% in meno. In modo particolare:

Delle spedizioni non ti preoccupare, sono completamente gratuite. In più, se hai Prime sono veloci e ci mettono uno o due giorni.

Horizon: Forbidden West, l’avventura più spettacolare che ci sia

Ovviamente sulle console new generation puoi godere di una grafica che ti lascia veramente stupito, ma anche sulla tua PlayStation 4 non scendi a compromessi. Questo capitolo ti fa immergere completamente in un mondo fatto di natura e non solo. Tu dovrai vestire i panni di Aloy e dovrai metterti alla prova sotto tutti i punti di vista.

Un po’ di trama? Eccotela servita:

La terra sta morendo. Violente tempeste e una piaga inarrestabile funestano quel poco che resta dell’umanità, mentre nuove e tremende macchine vanno a caccia lungo i confini. La vita sulla Terra sembra destinata a una nuova estinzione e nessuno ne conosce il motivo. da Playstation.com

Toccherà, quindi, a te scoprire i segreti più nascosti e stringere alleanze in una guerra in cui il nemico sembra invincibile ma… Vabbé non ti svelo nient’altro altrimenti che lo giochi a fare?

Dai, so che sei rimasto coinvolto. Collegati ora su Amazon e acquista la tua copia, ti rammento che per:

PlayStation 5 la trovi a 56,99€ con un ribasso del 30%

PlayStation 4 la trovi a 53,99€ con un ribasso del 24%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.