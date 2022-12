Honor X9a UFFICIALE: Snapdragon 695, modem 5G e fotocamera da 64 Megapixel

Dopo settimane di leaks e indiscrezioni, finalmente l’azienda cinese ha svelato il suo nuovo mediogamma per il mercato locale; si chiama Honor X9a ed è un telefono con processore Snapdragon 695 di Qualcomm, modem 5G e tre ottiche con sensore principale da 64 Megapixel.

La compagnia ha anche annunciato che presenterà questo dispositivo in Malesia ma oggi è arrivato in Cina; ha ricevuto un “soft launch” alquanto in sordina visto che è comparso sul sito web di Honor con le sue specifiche tecniche complete. La domanda è una e una sola: arriverà anche da noi?

Honor X9a: le caratteristiche complete

In passato avevamo letto che il telefono sarebbe stato il rebrand dell’Honor X40, un telefono venduto solo in Cina. Analizzando le specifiche però, vediamo una scheda tecnica diversa.

In primo luogo dobbiamo citare lo schermo AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FullHD+, aspect ratio di 20:9, refresh rate fino a 120 Hz, gamma colori a 10 bit e fingerprint in-display.

Anteriormente il telefono dispone di una selfiecam da 16 Mpx, mentre posteriormente troviamo una main camera da 64 Megapixel f/1.8, un’ultrawide da 5 Mega e un obiettivo ausiliario da 2 Mpx. Il telefono presenta Android 12 con skin MagicUI in versione 6.1.

Sotto la scocca batte un cuore Qualcomm Snapdragon 695 con modem 5G incluso; viene venduto con diverse configurazioni di RAM e storage (da 6 o 8 GB e da 128 o 256 GB); la batteria è da 5100 mAh con ricarica da 40W, ma ci sono anche altre features di punta come Dual SIM, il 5G, il Wi-Fi 802.11ac, il Bluetooth 5.1, il GPS, l’NFC, la USB Type-C. Le dimensioni del device sono di 161,6 x 73,9 x 7,9 mm e il suo peso invece, di 175 grammi. Ad oggi è disponibile solo in tre colorazioni: Titanium Silver, Emerald Green e Midnight Black. Vi terremo aggiornati su un’eventuale distribuzione Global.

Nelle notizie correlate, vi consigliamo l’ottimo midrange Honor X8 a soli 239,00€ su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.