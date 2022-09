Honor X40 5G UFFICIALE: un nuovo midrange BELLISSIMO

In queste ore il nuovo Honor X40 5G è appena stato lanciato ufficialmente in Cina. Si tratta di un device di fascia media dal display curvo con refresh rate da 120Hz, processore Qualcomm Snapdragon 695 e molto altro ancora. Analizziamolo nel dettaglio.

Come tutti sapremo, da diverso tempo la compagnia cinese parlava del debutto di un imminente midrange bellissimo e potente. Questo X40 5G arriva come l’erede dell’ottimo X30 e presenta specifiche premium con un prezzo tutto sommato molto contenuto. Abbiamo la frequenza di aggiornamento elevata, un chip davvero performante, un pannello curvo con bordi sottili e non solo.

Honor X40 5G: le caratteristiche

Come detto in calce, questo smartphone è dotato di specifiche di punta. Partiamo dal display che è un meraviglioso schermo OLED da 6,67″ con foro al centro del pannello e bordi curvi; offre una risoluzione di 2400 x 1080 pixel, refresh rate da 120 Hz, luminosità di picco di 800 nits e supporto alla profondità colore a 10 bit. Il fingerprint è allocato sotto questa unità e posteriormente troviamo le ottiche in un modulo di forma circolare.

In primo luogo c’è un sensore da 50 megapixel con apertura f/1.8 e insieme a questo c’è una lente secondaria da 2 Mpx. Anteriormente invece, c’è una selfiecam da 8 Mpx. Sotto la scocca troviamo un cuore Snapdragon 695 con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria. La RAM si può espandere. La batteria è da 5000 mAh con fast charge via cavo da 40W. Skin Magic UI 6.1 basata su Android 12.

Arriva in tre colorazioni: Colorful Cloud, Mo Yuqing e Magic Night Black e costa circa 215 dollari nella configurazione base da 6+128 GB. Si sale fino a 328 per la 12+256 GB. Non sappiamo quando arriverà da noi; vi terremo aggiornati.

Se volete un midrange di Honor, vi consigliamo il Magic 4 Lite su Amazon a 248,90€ con spedizione gratuita al posto di 259,90€.

