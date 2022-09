Honor X40 5G: specifiche rivelate prima del debutto

In queste ore veniamo a conoscenza delle specifiche tecniche relative al nuovo midrange dell’ex sub brand di Huawei, Honor X40 5G. Il dispositivo è stato avvistato online ma il suo debutto è previsto per il 15 di questo mese.

Nei giorni passati abbiamo visto dei render, dei teaser da parte dell’azienda stessa o da tipster cinesi. Conosciamo già il design del telefono e alcune caratteristiche. Oggi invece scopriamo altre specifiche tecniche del mediogamma in questione.

Honro X40 5G: cosa sappiamo di lui?

Il noto tipster cinese Digital Chat Station ha appena comunicato, con un post su Weibo, quali saranno le specifiche tecniche del device in questione. Stando a quanto afferma, Honor X40 5G presenterà uno schermo OLED da 6,7 pollici con risoluzeione 2400 x 1080 pixel con foro per la selfiecam posto al centro. Il pannello poi supporterà il refresh rate da 120 Hz, protezione PWM e godrà del supporto al campionamento colore a 10 bit.

Ci sarà una doppia camera sul posteriore composta da una lente principale da 50 Mpx con un sensore ausiliario da 2 Mega. Anteriormente, lo snapper selfie sarà da 8 Mpx.

Arriviamo ora alla scocca del device: processore Snapdragon 695 di Qualcomm coadiuvato da 6 o 8 GB di memoria RAM e da 128 o 256 GB di storage. La batteria sarà da 5100 mAh con fast charge da 40W. Le sue misure saranno di 161,6 × 73,9 × 7,9 mm e il suo peso di 172 g. Skin Magic UI 6.1 su Android 12 per completare il tutto.

L’estetica sembra essere molto intrigante; il fingerprint è celato nel display con bordi curvi e la fotocamera è inserita in un modulo circolare con anello al seguito. A prima vista sembra essere bellissimo. Appuntamento al 15 settembre.

Se volete fare un buon affare, vi consigliamo Honor X8 in versione LTE da 229,90€ con spedizione gratuita da Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.