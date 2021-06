Honor ha presentato in silenzio lo smartphone X20 SE in Cina. Il telefono è ora disponibile per i preordini e dovrebbe essere messo in vendita il 9 luglio. Il dispositivo offre agli utenti un display perforato da 6,6 pollici, tre fotocamere con sensore principale 64 megapixel e una grande batteria.

Honor X20 SE: specifiche e caratteristiche

L'Honor X20 SE ha un display LCD IPS da 6,6 pollici che offre una risoluzione Full HD+ di 1080 x 2400 pixel. Il device offre un rapporto schermo-corpo del 94,2%. Per i selfie, ha una snapper selfie da 16 megapixel alloggiata all'interno del foro del pannello.

La configurazione della fotocamera posteriore dell'X20 SE comprende una main camera da 64 megapixel con apertura f/1.9, un sensore di profondità da 2 megapixel e una macro da 2 megapixel. Le lenti posteriori supportano funzionalità come la fotografia AI, la registrazione a doppia scena, filtri, HDR, fotografia professionale, EIS e altro.

Il chip Dimensity 700 alimenta l'Honor X20 SE con 6 GB / 8 GB di RAM. Entrambi i modelli offrono 128 GB di spazio di archiviazione integrato e viene preinstallato con Magic UI 4.0 basato sul sistema operativo Android 11.

Il dispositivo gode della ricarica rapida da 22,5 W per la sua batteria da 4.000 mAh. Non di meno, offre altre funzionalità come il supporto dual SIM, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, USB-C, un jack audio da 3,5 mm e uno scanner di impronte digitali montato sul frame laterale. Misura 160,68 x 73,3 x 8,4 mm e pesa 179 grammi.

Prezzi e disponibilità

L'Honor X20 SE è sbarcato in Cina in due opzioni come 6 GB di RAM + 128 GB di spazio di archiviazione e 8 GB di RAM + 128 GB di spazio di archiviazione. Questi modelli hanno un prezzo di 1.799 Yuan (~ $ 278) e 1.999 Yuan (~ $ 309). Il gadget in questione sarà disponibile in quattro colorazioni: Magic Night Black, Blue Water Emerald, Titanium Silver e Cherry Pink Gold. La sua prima vendita è prevista per il 9 luglio in Cina e non è chiaro se verrà rilasciato al di fuori del mercato interno.

