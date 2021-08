Honor X20 5G e Honor Play5T Pro sono appena apparsi nei rendering per la stampa a pochi giorni dal rilascio ufficiale degli stessi sul mercato locale cinese.

Honor: cosa sappiamo dei nuovi X20 e Play 5T?

In precedenza, l'ex sub brand di Huawei ha confermato che lo smartphone Honor X20 5G sarebbe stato svelato il 12 agosto in Cina. A poche ore dall'annuncio, sono trapelati online i render dello smartphone. Inoltre, sono emersi anche i rendering di un altro telefono del marchio soprannominato Play5T Pro.

Secondo i rendering ad alta risoluzione, l'X20 5G sarà dotato di un display a doppio foro con cornici sottili. Ha un'unità fotografica verticale a forma di pillola con foro in alto a sinistra. Non mancherebbe un display LCD FHD+ da 6,67 pollici con 391 PPI.

D'altra parte, il Play 5T Pro sfoggia uno schermo a foro singolo con una risoluzione FullHD+. Dovrebbe disporre di un pannello LCD da 6,6 pollici con cornici sottili sulla parte superiore e su tutti i lati.

Spostandoci sul retro, l'X20 5G ha un'isola della fotocamera circolare simile a quella dei vecchi Huawei Mate30. La configurazione contiene un triplo sistema di camere posteriori così ripartito:

un obiettivo primario da 64 MP;

una lente macro da 2 MP;

un sensore di profondità da 2 MP.

Il Play5T Pro ha un modulo verticale con una doppia lente. Troviamo uno snapper da 64 Mega e un sensore di profondità da 2 MP.

Oltre a questo, i render mostrano quelle che le varianti di colore degli smartphone. L'X20 5G dovrebbe essere rilasciato in tre colorazioni: Night Black, Titanium Silver e Aurora Blue. Il Play5T Pro sembra sfoggiare le varianti di colore Silver e Black.

Specifiche degli smartphone

Oltre ai render, sono emerse anche le specifiche dei dispositivi. L'X20 5G dovrebbe essere alimentato dal chipset MediaTek Dimensity 900 5G. Il Play5T Pro sarà alimentato da un chipset MediaTek Helio G80. Il duo dovrebbe essere disponibile con un massimo di 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione integrato.

L'X20 5G conterrà una batteria da 4.300 mAh con supporto per la ricarica rapida da 66 W. Si dice che Play5 T Pro abbia una batteria da 4.000 mAh con ricarica rapida da 22 W. I telefoni dovrebbero essere alimentati da Android 11 out of the box con skin Magic UI 4.2 al seguito.

