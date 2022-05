Honor Watch GS 3 UFFICIALE: già disponibile per l'acquisto

Durante l’evento di presentazione dello smartphone Honor Magic4 Pro, la società ha dato spazio anche al nuovissimo Honor Watch GS 3 pensato per gli amanti dello stile e della smart life. Lo smartwatch è in grado di monitorare il benessere fisico e le attività sportive senza rinunciare al comfort e al design. Un orologio tanto bello esteticamente quanto avanzato in termini di prestazioni e funzionalità.

Honor Watch GS 3: caratteristiche tecniche, prezzo e disponibilità

Il nuovo smartwatch Honor si caratterizza per un design ultrasottile di 10,5 mm realizzato in acciaio inossidabile 316L completamente lucidato, con un peso di soli 44 g, che conferisce un look elegante e sofisticato: comfort al polso per tutto il giorno. Vetro curvo 3D, quadrante rotondo da 45,9 mm e touch screen AMOLED da 1,43 pollici resistente alle impronte digitali che supporta una luminosità massima di 1000 nit ed una densità di 326 PPI.

Honor Watch GS 3 è il primo smartwatch dell’azienda dotato di sensori avanzati per la frequenza cardiaca PPG a 8 canali. Molteplici algoritmi di fusione entrano in gioco per annullare il rumore del movimento durante l’esercizio fisico, ottenendo in modo intelligente una raccolta dati più accurata e accelerando il tempo di funzionamento con un consumo energetico inferiore. Uno smartwatch intelligente capace di fornire anche il monitoraggio della SpO2.

A disposizione dell’utente ci sono oltre 100 modalità sportive ed il rilevamento automatico di 6 diversi sport, che consentono di registrare e monitorare facilmente le proprie prestazioni e i propri risultati. Lo smartwatch contiene anche 12 corsi di fitness programmati con un totale di 44 dimostrazioni di esercizi animati che guidano gli utenti nell’eseguire semplici routine di allenamento a casa o in ufficio, in modo efficace e corretto.

Grazie al sistema di risparmio energetico intelligente integrato, Honor Watch GS 3 vanta una durata della batteria di 14 giorni in condizioni di normale utilizzo. Con GPS attivo, lo smartwatch può durare fino a 30 ore. Honor Watch GS3 è disponibile all’acquisto su Hihonor al prezzo di 219,90 euro in versione Midnight Black, 239,90 euro per i modelli Ocean Blue e Classic Gold: la prima unità è in preordine anche su Amazon con il medesimo prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.