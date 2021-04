L’ottimo HONOR Watch ES si trova in offerta su Amazon a 72,99€, si tratta del prezzo più basso di sempre con uno sconto del 18% rispetto al prezzo solito.

Lo smartwatch del brand cinese è dotato di un display AMOLED da 1.64 pollici, protetto da un vetro con curvatura 2.5D, nonostante la cassa in plastica la qualità costruttiva è ottima. Non manca il sensore di luminosità automatica e il pannello appare ben visibile all’aperto. La cassa in plastica è ben costruita e lascia spazio ad un singolo tasto lungo il bordo destro, utile per navigare all’interno dell’interfaccia e per accendere e spegnere il dispositivo. La curvatura 2.5D del vetro conferisce allo schermo un design elegante e un’ottima qualità costruttiva.

Il sistema proprietario permete di personalizzare l’interfaccia scegliendo tra diverse watchfaces analogiche e digitali, alcune delle quali mostrano le informazioni sul meteo, le calorie bruciate o i passi effettuati.

HONOR Watch ES include una serie di 12 videocorsi animati, per allenarsi ovunque senza l’ausilio dello smartphone e sono presenti fino a 85 modalità di allenamento, tra le quali camminata, corsa, ciclismo e nuoto. Quest’ultima attività è possibile grazie all’impermeabilità del dispositivo, resistente all’acqua fino a 50m di profondità.

Oggi è possibile acquistare HONOR Watch ES in offerta su Amazon a 72,99€, il minimo storico per la celebre piattaforma di e-commerce. Il prodotto beneficia della spedizione espressa Prime, con consegna garantita entro 1-2 giorni lavorativi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartwatch