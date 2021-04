Sotto i 100 euro Honor Watch ES è uno degli smartwatch più interessanti in commercio, oggi è possibile acquistarlo in offerta su Amazon a 74,99€. Per accedere allo sconto occorre procedere all’acquisto del prodotto e inserire – al momento del pagamento – il seguente codice promozionale nell’apposita sezione, per ridurre il prezzo di ben 25 euro:

J3EBCE7W

Honor Watch ES propone un design differente rispetto ai precedenti modelli del brand, una forma allungata in grado di ospitare un display più ampio. È disponibile all’acquisto nelle colorazioni Meteorite Black, Coral Pink e Icelandic White.

La cassa in plastica è ben costruita e lascia spazio ad un singolo tasto lungo il bordo destro, utile per navigare all’interno dell’interfaccia e per accendere e spegnere il dispositivo. La curvatura 2.5D del vetro conferisce allo schermo un design elegante e un’ottima qualità costruttiva.

Include una serie di 12 videocorsi animati, per allenarsi ovunque senza l’ausilio dello smartphone e sono presenti fino a 85 modalità di allenamento, tra le quali camminata, corsa, ciclismo e nuoto. Quest’ultima attività è possibile grazie all’impermeabilità del dispositivo, resistente all’acqua fino a 50m di profondità.

Il produttore dichiara un’autonomia complessiva di circa 10 giorni con una sola carica, utilizzando Honor Watch ES per monitorare lo sport e per avere notifiche e chiamate a portata di polso. Grazie alla ricarica rapida in soli 30 minuti si raggiunge l’autonomia sufficiente per un’intera settimana di utilizzo.

Oggi Honor Watch ES è in offerta su Amazon a 74,99€, applicando il codice promozionale J3EBCE7W in fase d’acquisto. Non manca la spedizione espressa Prime che garantisce la consegna entro 1-2 giorni lavorativi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

